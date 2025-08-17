Fãs de todos os ritmos se encontram no Festival A TARDE FM

Thaise Aglaer e Fábio Sobrinho são fãs de BaianaSystem - Foto: Arquivo Pessoal

Salvador vai ganhar um novo espaço de grande porte para eventos culturais e de entretenimento com a chegada da Arena A TARDE, que promete unir ritmos e públicos em um só lugar com o Festival A TARDE FM. Com proposta inovadora, o espaço de shows reunirá diversos gêneros musicais — do axé ao MPB, passando pelo samba e reggae — promovendo encontros entre artistas consagrados e novos talentos da cena baiana e nacional.

O line-up da grande estreia do evento, que acontece na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, conta com bandas e artistas de peso como BaianaSystem, Edson Gomes e Maria Gadú, entre outros.

À reportagem de A TARDE, o biólogo Valdeir Sena, admirador do trabalho do regueiro Edson Gomes, dono de sucessos como ‘Árvore’ e ‘Campo de Batalha’, afirmou que pretende marcar presença no show, que acontece no dia 31 de agosto, um domingo. “Eu pretendo ir sim. A expectativa é maravilhosa. Eu acho o Edson Gomes um cara formidável e resistente. Ele é atemporal. O que ele canta não tem tempo, todas as gerações são conduzidas, parece que por osmose. Todo mundo gosta, principalmente quem tem consciência de classe”, afirmou.

As gerações vão chegar daqui a 20 anos e também ouvir o Edson Gomes. Ele é muito bom, é baiano, é preto e é do Recôncavo. E merece estar nos espaços dos grandes eventos. Valdeir Sena - biólogo

Valdeir contou que a admiração por Edson surgiu quando ele ainda era criança. “Sempre gostei de música que tem conteúdo nas letras, que tem questões políticas e abordagens sociais. E as abordagens dele são perfeitas. O cara que fala muito bem das nossas realidades. Quando ele canta, você se vê dentro da música. Todo mundo que ouve se identifica com a música, porque parece que ele fez a música para cada pessoa que ouve, mas é singular”, destacou Valdeir, que já encontrou o ídolo em 2021, em Cachoeira, no Recôncavo baiano.

O biólogo Valdeir Sena | Foto: Arquivo pessoal

O samba-reggae de BaianaSystem

A banda BaianaSystem é um dos destaques do Festival A TARDE FM no dia 30 de agosto, um sábado. Fã do grupo há 10 anos, a jornalista e operadora Thaise Aglaer, de 27 anos, está ansiosa. “Não só por BaianaSystem, mas também porque estarão presentes outros ícones da música baiana, como Edson Gomes e a cantora e ministra Margaret Menezes. Acredito que será um show de muita energia e muita emoção”, projetou a jovem, que passou a acompanhar a banda após um Carnaval no Pelourinho.

Aglaer enfatizou que é “extremamente importante” ter festivais como esse. “Reúnem diferentes tipos de público e oferecem a oportunidade de vivenciar a cultura e a história baiana de forma intensa. Para quem já acompanha o BaianaSystem, a banda conecta suas vivências, crenças políticas e identidade cultural com a memória do povo e da cidade. Para quem ainda não conhece, é uma chance de se encantar com a música, a dança, a roda e o jeito carnavalesco da banda, ao mesmo tempo em que se aproxima da história, da ancestralidade e da cultura local, aspectos muitas vezes esquecidos ou negligenciados”, pontuou.

Thaise Aglaer | Foto: Arquivo Pessoal

“Outra energia”

O técnico em logística Fábio Sobrinho, outro fã do BaianaSystem, também pretende ir ao show. “A expectativa é de mais um show emocionante do Baiana. Não é pra menos. Jogar em casa é diferente. É outra energia”, celebrou.

Eu sempre digo que BaianaSystem está pra música baiana assim como Chico Science está para a música pernambucana. Uma banda como Baiana não pode ficar de fora de nenhum festival do Brasil, muito menos de Salvador. Fábio Sobrinho - técnico em logística

Fábio compartilhou uma história inusitada com a banda: “No final de 2017, eu saí do Barradão direto para o Wet pra ver a banda tocar. Neste dia, teve participação de BNegão e na hora que ele cantou a música 'dança do patinho', eu quebrei o 5° metatarso do pé direito. O que era para ser a dança do patinho, virou dança do saci. Fiz cirurgia e fiquei três meses sem andar direito.”

Fábio Sobrinho | Foto: Arquivo Pessoal

O MPB de Maria Gadú

De volta a Salvador após cerca de oito meses, Maria Gadú é uma das atrações mais aguardadas. A voz conhecida pelos hits ‘Shimbalaiê’, ‘Dona Cila’ e ‘João de Barro’ animará a Arena no dia 31 de agosto.

O presidente do fã-clube Encontro, Luis Eduardo, reforçou a importância de ter uma artista como Gadú na grade dos festivais musicais de Salvador.

“Dificilmente temos a oportunidade de ter Gadú em festival aqui na nossa cidade, trazendo muita cultura musical e diversidade. Nós, amantes da MPB precisamos desse tipo de festival em Salvador”, disse ele, que seguiu: “Assistir ao show da Gadú é sempre um espetáculo à parte, e ainda num festival que traz outras grandes atrações, grandes nomes da música e com uma grande diversidade de ritmos, torna tudo mais especial”.

Maria Gadú e o fã Luis Eduardo | Foto: Reprodução

Durante o bate-papo, Luis ainda contou qual foi a sua maior loucura de amor. Ele afirmou que viajou para outra cidade para curtir o show da famosa, mas a apresentação não estava confirmada de fato.

“Já viajei para o interior só com o dinheiro da passagem para ir curtir o show da Gadú e voltar, depois descobri que a prefeitura tinha divulgado, mas nem ao menos tinha entrado em contato com a produção. E de última hora divulgaram outra artista no lugar”, finalizou.