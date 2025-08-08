Saiba como conquistar acesso exclusivo ao Arena A TARDE por um ano

Copo térmico faz parte da experiência VIP da Arena A TARDE - Foto: Divulgação

O GRUPO A TARDE surpreendeu o mercado de eventos e comunicação com uma ação inovadora e estratégica que une utilidade, exclusividade e conexão emocional com o público.

Para celebrar a chegada da ARENA A TARDE e do Festival A TARDE FM, foi criado um press kit inédito: um copo térmico personalizado contendo um QR Code que garante ao convidado acesso gratuito e irrestrito aos eventos realizados no espaço durante um ano inteiro.

A ideia, que nasceu a partir de um briefing do diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute, tinha um objetivo claro: transformar um simples brinde em uma experiência VIP memorável.

“Nos bastidores de grandes eventos, a busca pelo brinde ideal é sempre um desafio. A premissa era criar algo útil, pertinente ao evento e, acima de tudo, que proporcionasse uma experiência única”, afirma Zeca Sento-Sé, gestor de marketing do grupo.

Durante o processo criativo, o copo – item onipresente em shows e festivais – foi escolhido como base. Mas a proposta era ir além do comum. A solução veio em forma de um verdadeiro "golpe de mestre": transformar o copo em um passaporte para a diversão.

Com o QR Code exclusivo, o convidado passa a ter entrada liberada para todas as futuras edições na Arena A TARDE, reforçando a sensação de privilégio e pertencimento.

“A inspiração veio do desejo de encantar. Queríamos que o mimo fosse mais do que um presente: que ele fosse parte da experiência. Desde a arte do copo até a embalagem e o flyer, cada detalhe foi pensado para refletir a excelência da marca e o valor de quem o recebe”, explica Zeca.

Mais do que um simples brinde, o copo tornou-se um símbolo de reconhecimento e relacionamento. Ele acompanha o público nos momentos de celebração, funciona como veículo de divulgação espontânea da marca e estabelece um vínculo emocional entre a A TARDE FM e seus convidados.

“É uma simbiose perfeita: a marca se associa diretamente à experiência positiva. Em um mundo onde a publicidade é, muitas vezes, intrusiva, essa abordagem constrói lealdade de forma sutil, conveniente e duradoura.”

A iniciativa já se destaca no cenário promocional justamente por ir além do tradicional. Ao transformar o brinde em um item de desejo e recorrência, o GRUPO A TARDE amplia a sua presença nos eventos e na vida do público, consolidando a ARENA A TARDE como um novo polo cultural e musical da Bahia.

“O copo não é apenas um objeto funcional – ele representa o elo entre a marca e a experiência de quem vive a cultura de forma intensa e verdadeira. É com ações como essa que reforçamos o nosso compromisso com a inovação, com o público e com o futuro do entretenimento baiano”, conclui Zeca Sento-Sé.