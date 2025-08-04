EM SALVADOR
Nova casa da música no Caminho das Árvores: conheça a Arena A TARDE
Festival A TARDE FM marca abertura de arena moderna no Caminho das Árvores
Por Redação
Com estrutura moderna, segurança reforçada, acessibilidade total e conforto para o público, a Arena A TARDE será oficialmente inaugurada nos dias 30 e 31 de agosto com o Festival A TARDE FM. O evento celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e traz uma programação musical de peso, reunindo grandes nomes da música brasileira em dois dias de festa em Salvador.
Localizada no Caminho das Árvores, a Arena A TARDE chega para atender a crescente demanda por espaços versáteis e de alta capacidade na capital baiana. O novo complexo de cultura e entretenimento foi projetado para oferecer ao público uma experiência completa, com ampla praça de alimentação, equipamentos de ponta e conceito sustentável, aliando conforto, mobilidade e segurança.
Acesso facilitado e estrutura moderna
A Arena tem acesso estratégico pelas avenidas Tancredo Neves e Professor Milton Cayres de Brito, com chegada facilitada por ônibus, metrô (Estação Pernambués) e transporte por aplicativo. O entorno conta com opções de estacionamento público e privado, além de apoio logístico para chegada e saída do público.
Leia Também:
A estrutura inclui praça de alimentação com food trucks e estandes gastronômicos variados, bares distribuídos de forma estratégica, espaços de convivência, amplas áreas de circulação, banheiros climatizados e posto médico para atendimentos emergenciais. O palco é modular e adaptável às diferentes demandas de produção, com sinalização clara e acessível por todo o espaço.
Segurança e acessibilidade
A segurança será um dos pilares da operação do novo espaço. Equipes de segurança interna e externa estarão presentes durante todo o evento, com monitoramento por câmeras de última geração e controle rigoroso de acesso. Além do espaço interno, a segurança será reforçada no entorno, incluindo as passarelas de acesso à Avenida Tancredo Neves, em parceria com as forças de segurança pública.
Pensado para receber todos os públicos, o projeto garante acessibilidade plena, com rampas, sinalização adequada, banheiros adaptados e áreas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Equipes treinadas estarão disponíveis para prestar atendimento prioritário e acolhedor.
Festival A TARDE FM
A estreia da Arena A TARDE será marcada por uma programação especial no Festival A TARDE FM, com shows de BaianaSystem, Edson Gomes, Sandra Sá, Maria Gadú, Rael, Marcos Clement, Thathi e a participação especial de Margareth Menezes com a Banda Oliveira. Uma verdadeira celebração da diversidade musical e da cultura brasileira.
Serviço
Festival A TARDE FM
O quê: Festival A TARDE FM – Inauguração da ARENA A TARDE
Quando: 30 e 31 de agosto de 2025
Onde: ARENA A TARDE
Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores
Atrações: Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Banda Oliveira com participação especial de Margareth Menezes
Ingressos: À venda no site Ticket Maker
Apoio: Vitalmed
Apoio Institucional: UNIFACS
Patrocínio: TIM, Amstel e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes