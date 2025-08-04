Nova casa da música no Caminho das Árvores: conheça a Arena A TARDE

Arena A TARDE será oficialmente inaugurada nos dias 30 e 31 de agosto - Foto: Divulgação

Com estrutura moderna, segurança reforçada, acessibilidade total e conforto para o público, a Arena A TARDE será oficialmente inaugurada nos dias 30 e 31 de agosto com o Festival A TARDE FM. O evento celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e traz uma programação musical de peso, reunindo grandes nomes da música brasileira em dois dias de festa em Salvador.

Localizada no Caminho das Árvores, a Arena A TARDE chega para atender a crescente demanda por espaços versáteis e de alta capacidade na capital baiana. O novo complexo de cultura e entretenimento foi projetado para oferecer ao público uma experiência completa, com ampla praça de alimentação, equipamentos de ponta e conceito sustentável, aliando conforto, mobilidade e segurança.

Acesso facilitado e estrutura moderna

A Arena tem acesso estratégico pelas avenidas Tancredo Neves e Professor Milton Cayres de Brito, com chegada facilitada por ônibus, metrô (Estação Pernambués) e transporte por aplicativo. O entorno conta com opções de estacionamento público e privado, além de apoio logístico para chegada e saída do público.

A estrutura inclui praça de alimentação com food trucks e estandes gastronômicos variados, bares distribuídos de forma estratégica, espaços de convivência, amplas áreas de circulação, banheiros climatizados e posto médico para atendimentos emergenciais. O palco é modular e adaptável às diferentes demandas de produção, com sinalização clara e acessível por todo o espaço.

| Foto: Divulgação

Segurança e acessibilidade

A segurança será um dos pilares da operação do novo espaço. Equipes de segurança interna e externa estarão presentes durante todo o evento, com monitoramento por câmeras de última geração e controle rigoroso de acesso. Além do espaço interno, a segurança será reforçada no entorno, incluindo as passarelas de acesso à Avenida Tancredo Neves, em parceria com as forças de segurança pública.

Pensado para receber todos os públicos, o projeto garante acessibilidade plena, com rampas, sinalização adequada, banheiros adaptados e áreas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Equipes treinadas estarão disponíveis para prestar atendimento prioritário e acolhedor.

Festival A TARDE FM

| Foto: Divulgação

A estreia da Arena A TARDE será marcada por uma programação especial no Festival A TARDE FM, com shows de BaianaSystem, Edson Gomes, Sandra Sá, Maria Gadú, Rael, Marcos Clement, Thathi e a participação especial de Margareth Menezes com a Banda Oliveira. Uma verdadeira celebração da diversidade musical e da cultura brasileira.