ARENA A TARDE: Um novo marco arquitetônico e cultural para Salvador

Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O projeto leva a assinatura do arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, que traz sua marca de criatividade e funcionalidade para um espaço que já nasce como referência no estado. “Não é um desafio, é antes de tudo um prazer poder colaborar com mais um empreendimento cultural na cidade, atento a novos conceitos e atualizações técnico-estruturais para trazer o melhor resultado como expressão arquitetônica, além de melhores soluções de conforto e segurança”, afirma.

O arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, assina o projeto ambicioso | Foto: Kelvin Klay / A TARDE Play

Arquitetura e design inovadores

A cobertura da Arena será executada em estrutura de alumínio com formato curvo e vão de 20 metros. Essa solução é inédita entre as coberturas atualmente montadas na cidade. Esse formato, aliado a lonas vinílicas brancas, cria um forte impacto visual e remete a um “túnel de experiências” que combina luz, som e integração com o público.

| Foto: Divulgação

O contraste visual é intencional: a estrutura curva da tenda dialoga e, ao mesmo tempo, se contrapõe à fachada modernista do prédio do jornal A TARDE. “Ali está sendo criado um novo espaço cultural com tipologia diferenciada e em localização privilegiada na cidade”, ressalta Mazzoni.

Integração e conforto para o público

O piso da Arena foi completamente nivelado e revestido, garantindo acessibilidade e continuidade visual entre a área coberta e o espaço externo, onde se localiza a praça de alimentação. Essa disposição linear permite que o público, mesmo fora da área coberta, tenha visão direta do palco, reforçada por um telão de LED instalado em posição estratégica.

Estrutura do evento | Foto: Divulgação

Os sanitários, instalados em containers climatizados, ficam próximos à praça de alimentação, assegurando praticidade e conforto. Todos os banheiros são acessíveis, assim como as circulações, rampas e áreas de plateia. Espaços específicos para PCD, com isolamento e sinalização, garantem visibilidade privilegiada para o palco.

Flexibilidade para múltiplos formatos

Embora não seja modular, o palco foi planejado para grandes espetáculos e está localizado na extremidade do túnel. Essa configuração permite que ele seja isolado, transformando toda a área coberta em um espaço polivalente para feiras, exposições e eventos especiais. A logística de montagem e desmontagem foi otimizada com áreas exclusivas para carga e descarga, atendendo às necessidades das produtoras.

Estrutura do evento | Foto: Divulgação

Requalificação do entorno

O projeto incluiu uma profunda intervenção urbanística no entorno do jornal, com terraplanagem, drenagem, pavimentação, redes elétrica e hidráulica e paisagismo. O espaço antes utilizado como estacionamento e recuos foi transformado em um equipamento cultural de grande potencial para Salvador.

Um projeto com significado pessoal

Para Mazzoni, assinar a Arena A TARDE também é um momento de conexão afetiva. “Além do prazer de elaborar um projeto cultural para um importante veículo de comunicação do Estado, há uma questão pessoal: meu pai foi colunista de A TARDE por muito tempo, e esse novo vínculo me gratifica por uma outra geração estar colaborando com a instituição.”

Inauguração em grande estilo: Festival A TARDE FM

A estreia da Arena A TARDE acontece nos dias 30 e 31 de agosto, com o Festival A TARDE FM, apresentado pela Tim e pelo Governo da Bahia. O evento celebra os 42 anos da rádio e marca o início de uma nova era para o entretenimento na cidade. Com estrutura de ponta que inclui praça de alimentação, bares, área VIP, acessibilidade total e segurança reforçada, o festival traz um lineup que mistura gerações e estilos:

30/08 (sábado) – Sandra Sá, BaianaSystem, Thathi e Banda Oliveira com participação especial de Margareth Menezes

31/08 (domingo) – Maria Gadú, Edson Gomes, Rael e Marcos Clement

Os ingressos estão à venda no site Ticket Maker e nos balcões Pida.

“Mais do que celebrar o aniversário da rádio, este festival celebra uma nova fase do Grupo A TARDE e da cidade. A Arena não nasce para ser apenas mais um espaço de eventos. Ela nasce para ser um divisor de águas na cena cultural de Salvador”, afirma Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM.

Serviço:

ARENA A TARDE

Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores – Salvador – BA

Festival A TARDE FM – 30 e 31 de agosto

Ingressos: Ticket Maker e Balcões Pida