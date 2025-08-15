Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTREVISTA

Margareth Menezes enaltece a Arena A TARDE: “Está de parabéns”

Ministra é uma das atrações do Festival A TARDE FM

Franciely Gomes e Edvaldo Sales

Por Franciely Gomes e Edvaldo Sales

15/08/2025 - 11:14 h | Atualizada em 30/08/2025 - 10:47
Margareth Menezes
Margareth Menezes -

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, enalteceu, nesta sexta-feira, 15, a Arena A TARDE, novo espaço de shows de Salvador que vai realizar o Festival A TARDE FM, marcado para os dias 30 e 31 de agosto e que tem a artista como uma das principais atrações.

“Cada vez que nós temos um equipamento novo, um equipamento de cultura, em algum lugar onde promova cultura, arte, é importante. A Tarde FM está de parabéns. Agradeço pela honraria do convite”, destacou a ministra em entrevista ao Portal A TARDE durante agenda em Cachoeira, município do Recôncavo Baiano.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Margareth Menezes afirmou que estará lá cantando, “que é a minha função real, cumprindo essa missão com ministério, mas para mim é uma honra participar também desse momento importante”.

Mais um espaço de cultura para a nossa Bahia é importante.
Margareth Menezes - ministra da Cultura

Margareth vai se apresentar no dia 30 de agosto e se junta a outros grandes artistas do cenário nacional para celebrar o mais novo espaço cultural da cidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaker e nos balcões Pida.

Leia Também:

Margareth Menezes comemora recursos para preservar história de Cachoeira
Margareth Menezes é a convidada do Palco A TARDE FM
Margareth Menezes é convidada a prestar esclarecimentos na Câmara

ARENA A TARDE: Um novo marco arquitetônico e cultural para Salvador

Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O projeto leva a assinatura do arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, que traz sua marca de criatividade e funcionalidade para um espaço que já nasce como referência no estad

“Não é um desafio, é antes de tudo um prazer poder colaborar com mais um empreendimento cultural na cidade, atento a novos conceitos e atualizações técnico-estruturais para trazer o melhor resultado como expressão arquitetônica, além de melhores soluções de conforto e segurança”, afirma.

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

  • Margareth Menezes
  • BaianaSystem
  • Sandra Sá
  • Thathi

31 de agosto (domingo):

  • Edson Gomes
  • Maria Gadú
  • Rael
  • Marcos Clement

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena a tarde festival a tarde fm Margareth Menezes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Margareth Menezes
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Margareth Menezes
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Margareth Menezes
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Margareth Menezes
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

x