Margareth Menezes enaltece a Arena A TARDE: “Está de parabéns”
Ministra é uma das atrações do Festival A TARDE FM
Por Franciely Gomes e Edvaldo Sales
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, enalteceu, nesta sexta-feira, 15, a Arena A TARDE, novo espaço de shows de Salvador que vai realizar o Festival A TARDE FM, marcado para os dias 30 e 31 de agosto e que tem a artista como uma das principais atrações.
“Cada vez que nós temos um equipamento novo, um equipamento de cultura, em algum lugar onde promova cultura, arte, é importante. A Tarde FM está de parabéns. Agradeço pela honraria do convite”, destacou a ministra em entrevista ao Portal A TARDE durante agenda em Cachoeira, município do Recôncavo Baiano.
Margareth Menezes afirmou que estará lá cantando, “que é a minha função real, cumprindo essa missão com ministério, mas para mim é uma honra participar também desse momento importante”.
Mais um espaço de cultura para a nossa Bahia é importante.
Margareth vai se apresentar no dia 30 de agosto e se junta a outros grandes artistas do cenário nacional para celebrar o mais novo espaço cultural da cidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaker e nos balcões Pida.
Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.
O projeto leva a assinatura do arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, que traz sua marca de criatividade e funcionalidade para um espaço que já nasce como referência no estad
“Não é um desafio, é antes de tudo um prazer poder colaborar com mais um empreendimento cultural na cidade, atento a novos conceitos e atualizações técnico-estruturais para trazer o melhor resultado como expressão arquitetônica, além de melhores soluções de conforto e segurança”, afirma.
Atrações do Festival A TARDE FM
Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.
30 de agosto (sábado):
- Margareth Menezes
- BaianaSystem
- Sandra Sá
- Thathi
31 de agosto (domingo):
- Edson Gomes
- Maria Gadú
- Rael
- Marcos Clement
