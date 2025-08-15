Margareth Menezes enaltece a Arena A TARDE: “Está de parabéns”

Margareth Menezes - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, enalteceu, nesta sexta-feira, 15, a Arena A TARDE, novo espaço de shows de Salvador que vai realizar o Festival A TARDE FM, marcado para os dias 30 e 31 de agosto e que tem a artista como uma das principais atrações.

“Cada vez que nós temos um equipamento novo, um equipamento de cultura, em algum lugar onde promova cultura, arte, é importante. A Tarde FM está de parabéns. Agradeço pela honraria do convite”, destacou a ministra em entrevista ao Portal A TARDE durante agenda em Cachoeira, município do Recôncavo Baiano.

Margareth Menezes afirmou que estará lá cantando, “que é a minha função real, cumprindo essa missão com ministério, mas para mim é uma honra participar também desse momento importante”.

Mais um espaço de cultura para a nossa Bahia é importante. Margareth Menezes - ministra da Cultura

Margareth vai se apresentar no dia 30 de agosto e se junta a outros grandes artistas do cenário nacional para celebrar o mais novo espaço cultural da cidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaker e nos balcões Pida.

ARENA A TARDE: Um novo marco arquitetônico e cultural para Salvador

Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O projeto leva a assinatura do arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, que traz sua marca de criatividade e funcionalidade para um espaço que já nasce como referência no estad

“Não é um desafio, é antes de tudo um prazer poder colaborar com mais um empreendimento cultural na cidade, atento a novos conceitos e atualizações técnico-estruturais para trazer o melhor resultado como expressão arquitetônica, além de melhores soluções de conforto e segurança”, afirma.

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

Margareth Menezes

BaianaSystem

Sandra Sá

Thathi

31 de agosto (domingo):