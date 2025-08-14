Margareth Menezes é a convidada do Palco A TARDE FM

A ministra Margareth Menezes - Foto: Lucas Assis | Divulgação

Neste sábado, 16, o Palco recebe Margareth Menezes, convidada especial do Festival A TARDE FM, marcado para os dias 30 e 31 de agosto. No especial, os maiores hits de um dos principais nomes do Axé Music como "Alegria da Cidade", "Dandalunda", "Miragem na Esquina", "Escrito nas Estrelas" e "Do Céu, do Mar, do Campo".

Margareth se apresenta no dia 30 de agosto e se junta a outros grandes artistas do cenário nacional para celebrar o mais novo espaço cultural da cidade - a Arena A TARDE, que está sendo construída na sede do jornal A TARDE, na Av. Tancredo Neves. Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaker e nos balcões Pida.

O Palco começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

ARENA A TARDE: Um novo marco arquitetônico e cultural para Salvador

Diante da carência de espaços de grande porte para eventos culturais e de entretenimento na capital baiana, o Grupo A TARDE presenteia Salvador com a Arena A TARDE, um equipamento moderno, versátil e acessível, projetado para surpreender a cidade. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

O projeto leva a assinatura do arquiteto Giuseppe Mazzoni, da GMF Arquitetos, que traz sua marca de criatividade e funcionalidade para um espaço que já nasce como referência no estado.

“Não é um desafio, é antes de tudo um prazer poder colaborar com mais um empreendimento cultural na cidade, atento a novos conceitos e atualizações técnico-estruturais para trazer o melhor resultado como expressão arquitetônica, além de melhores soluções de conforto e segurança”, afirma.