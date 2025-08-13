DEU RUIM?
Herança de Arlindo Cruz: saiba se esposa pode perder bens após caso
A esposa de Arlindo Cruz é uma das herdeiras legais do artista
Por Franciely Gomes
A partilha da herança de Arlindo Cruz se tornou um dos assuntos mais comentados na web após a morte do cantor, na última sexta-feira, 8. Esposa do artista, Babi Cruz é uma das herdeiras legais, juntamente com os três filhos legítimos dele: Flora, Arlindinho e Kauan Felipe, que foi fruto de um caso extraconjugal.
Segundo dados divulgados pela Folha Econômica, o sambista acumulou uma fortuna estimada entre R$ 20 e 30 milhões, devido aos seus grandes sucessos ao longo dos 36 anos de carreira.
Entretanto, internautas relembraram o namoro recente de Babi Cruz com André Caetano, enquanto Arlindo estava realizando o tratamento das sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017.
O caso extraconjugal foi exposto em 2023 e a empresária foi duramente atacada nas redes sociais, pois ainda permanecia casada com Arlindo e colocou o rapaz para morar na mesma casa que eles. Na época, ela se defendeu e afirmou que permanecia cuidando do marido.
Pensando nisso, a reportagem do Portal A Tarde conversou com o advogado João Vinicius Queiroz para entender se Babi pode ou não perder o direito de receber parte da herança deixada pelo esposo, após assumir outro relacionamento neste período.
Babi Cruz pode perder tudo?
O profissional explicou que o relacionamento extraconjugal de Babi não terá nenhuma influência na partilha de bens entre os herdeiros legais, pois, mesmo namorando outro, ela não abandonou Arlindo durante o tratamento e seguiu cuidando dele.
“Tudo vai depender do regime de bens que foi aplicado pelo casal na hora que fez o casamento. Provavelmente o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum no Brasil. Este regime diz que todos os bens adquiridos durante a constância do casamento serão divididos por dois, para cada um”, iniciou.
“Neste caso, a esposa é meeira e é herdeira. Ela é meeira porque metade do patrimônio é dela e entende-se que os dois adquiriram juntos, e ela é herdeira de igual teor com os filhos. Então ela divide a cota parte que seria do Arlindo com os filhos”, explicou.
Leia Também:
João Vinicius também afirmou que Babi também pode ficar com os bens que foram adquiridos antes do casamento. “Se houve algum bem que foi adquirido antes do casamento ela não é meeira e sim herdeira, porque foi adquirido antes e ela teoricamente estava com ele no momento do falecimento. Ela não abandonou e não se separou do Arlindo Cruz, apenas teve um namorado”, disse ele.
“Isso significa que, se não houve o status de separação, corpos, cuidado, estar junto, aquilo que se entende como um casal, ela permanece com o mesmo direito dela”, completou o advogado.
Filhos de Arlindo Cruz podem revogar decisão
Apesar do direito de Babi estar garantido judicialmente, os filhos de Arlindo Cruz podem revogar a decisão e pedir a abertura de um inventário, já que o sambista não deixou um testamento com a partilha de casa um dos seus bens.
João Vinicius Queiroz reforça que Kauan Felipe, o filho fora do casamento, pode entrar com uma ação para retirar os bens da empresária. “Esse filho pode revogar isso daí e trazer essa discussão para um inventário”, disse ele.
No entanto, o advogado reitera que os cuidados da esposa com o famoso são um forte argumento de defesa. “Ela manteve o status de casada, de estar próximo a ele e permaneceu cuidando dele. Esse relacionamento extraconjugal não faz com que ela perca o direito de esposa até então.Existem algumas discussões nesses sentidos, mas até onde eu entendo, foi algo muito público, notório, que não tirou dela esse status de esposa”, encerrou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes