Herança de Arlindo Cruz: saiba se esposa pode perder bens após caso

A partilha da herança de Arlindo Cruz se tornou um dos assuntos mais comentados na web após a morte do cantor, na última sexta-feira, 8. Esposa do artista, Babi Cruz é uma das herdeiras legais, juntamente com os três filhos legítimos dele: Flora, Arlindinho e Kauan Felipe, que foi fruto de um caso extraconjugal.

Segundo dados divulgados pela Folha Econômica, o sambista acumulou uma fortuna estimada entre R$ 20 e 30 milhões, devido aos seus grandes sucessos ao longo dos 36 anos de carreira.

Entretanto, internautas relembraram o namoro recente de Babi Cruz com André Caetano, enquanto Arlindo estava realizando o tratamento das sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017.

O caso extraconjugal foi exposto em 2023 e a empresária foi duramente atacada nas redes sociais, pois ainda permanecia casada com Arlindo e colocou o rapaz para morar na mesma casa que eles. Na época, ela se defendeu e afirmou que permanecia cuidando do marido.

Pensando nisso, a reportagem do Portal A Tarde conversou com o advogado João Vinicius Queiroz para entender se Babi pode ou não perder o direito de receber parte da herança deixada pelo esposo, após assumir outro relacionamento neste período.

Babi Cruz pode perder tudo?

O profissional explicou que o relacionamento extraconjugal de Babi não terá nenhuma influência na partilha de bens entre os herdeiros legais, pois, mesmo namorando outro, ela não abandonou Arlindo durante o tratamento e seguiu cuidando dele.

“Tudo vai depender do regime de bens que foi aplicado pelo casal na hora que fez o casamento. Provavelmente o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum no Brasil. Este regime diz que todos os bens adquiridos durante a constância do casamento serão divididos por dois, para cada um”, iniciou.

“Neste caso, a esposa é meeira e é herdeira. Ela é meeira porque metade do patrimônio é dela e entende-se que os dois adquiriram juntos, e ela é herdeira de igual teor com os filhos. Então ela divide a cota parte que seria do Arlindo com os filhos”, explicou.

João Vinicius também afirmou que Babi também pode ficar com os bens que foram adquiridos antes do casamento. “Se houve algum bem que foi adquirido antes do casamento ela não é meeira e sim herdeira, porque foi adquirido antes e ela teoricamente estava com ele no momento do falecimento. Ela não abandonou e não se separou do Arlindo Cruz, apenas teve um namorado”, disse ele.

“Isso significa que, se não houve o status de separação, corpos, cuidado, estar junto, aquilo que se entende como um casal, ela permanece com o mesmo direito dela”, completou o advogado.

Filhos de Arlindo Cruz podem revogar decisão

Apesar do direito de Babi estar garantido judicialmente, os filhos de Arlindo Cruz podem revogar a decisão e pedir a abertura de um inventário, já que o sambista não deixou um testamento com a partilha de casa um dos seus bens.

João Vinicius Queiroz reforça que Kauan Felipe, o filho fora do casamento, pode entrar com uma ação para retirar os bens da empresária. “Esse filho pode revogar isso daí e trazer essa discussão para um inventário”, disse ele.

No entanto, o advogado reitera que os cuidados da esposa com o famoso são um forte argumento de defesa. “Ela manteve o status de casada, de estar próximo a ele e permaneceu cuidando dele. Esse relacionamento extraconjugal não faz com que ela perca o direito de esposa até então.Existem algumas discussões nesses sentidos, mas até onde eu entendo, foi algo muito público, notório, que não tirou dela esse status de esposa”, encerrou.