Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTENDA

Herança de Arlindo Cruz movimenta família: veja quem recebe

Arlindo Cruz morreu aos 66 anos e deixou herança milionária para a família

Por Bianca Carneiro

08/08/2025 - 16:59 h
Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8
Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8 -

O samba perdeu um de seus maiores ícones. Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, deixando um legado musical inestimável e um patrimônio avaliado entre R$ 20 e 30 milhões.

Com uma trajetória iniciada nos anos 1980, Arlindo se tornou um dos artistas mais respeitados e influentes do gênero, colecionando sucessos, parcerias marcantes e o carinho do público.

De acordo com informações da Folha Econômica, sua herança deverá ser dividida entre a esposa, Barbara Cruz, e os três filhos: Arlindinho, Flora e Kauan. A expectativa é que a partilha seja feita de forma igualitária, embora ainda não haja confirmação oficial sobre o processo.

Leia Também:

Esta dolorosa coincidência marcou a morte de Arlindo Cruz
Orgasmo e mais: 4 polêmicas da esposa de Arlindo Cruz que chocaram o Brasil
Como Arlindo Cruz se tornou ícone do Carnaval de Salvador

Arlindo Cruz se tornou ícone do Carnaval de Salvador

Arlindo Cruz foi presença marcante no Carnaval de Salvador. O cantor, compositor e multi-instrumentista puxou, por 12 edições, o tradicional bloco Alerta Geral.

Nessa trajetória na folia soteropolitana, o artista tornou-se o sambista que mais comandou o bloco, à frente até de Xande de Pilares, segundo colocado nesse ranking com 10 participações.

Nos trios, Arlindo misturava seus grandes sucessos, mesclando a identidade carioca com clássicos baianos, em uma ponte cultural entre Rio e Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arlindo Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x