Herança de Arlindo Cruz movimenta família: veja quem recebe

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8 - Foto: Reprodução

O samba perdeu um de seus maiores ícones. Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, deixando um legado musical inestimável e um patrimônio avaliado entre R$ 20 e 30 milhões.

Com uma trajetória iniciada nos anos 1980, Arlindo se tornou um dos artistas mais respeitados e influentes do gênero, colecionando sucessos, parcerias marcantes e o carinho do público.

De acordo com informações da Folha Econômica, sua herança deverá ser dividida entre a esposa, Barbara Cruz, e os três filhos: Arlindinho, Flora e Kauan. A expectativa é que a partilha seja feita de forma igualitária, embora ainda não haja confirmação oficial sobre o processo.

Arlindo Cruz se tornou ícone do Carnaval de Salvador

Arlindo Cruz foi presença marcante no Carnaval de Salvador. O cantor, compositor e multi-instrumentista puxou, por 12 edições, o tradicional bloco Alerta Geral.

Nessa trajetória na folia soteropolitana, o artista tornou-se o sambista que mais comandou o bloco, à frente até de Xande de Pilares, segundo colocado nesse ranking com 10 participações.

Nos trios, Arlindo misturava seus grandes sucessos, mesclando a identidade carioca com clássicos baianos, em uma ponte cultural entre Rio e Bahia.