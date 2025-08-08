Orgasmo e mais: 4 polêmicas da esposa de Arlindo Cruz que chocaram o Brasil

Após a notícia da morte, repercutiram novamente as polêmicas protagonizadas por sua esposa, Babi Cruz - Foto: Reprodução | Redes sociais

Morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, o cantor e compositor Arlindo Cruz. Um dos grandes nomes do samba brasileiro, o artista enfrentava complicações de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia.

Após a notícia da morte, repercutiram novamente nas redes sociais as polêmicas protagonizadas por sua esposa, Babi Cruz, que nos últimos anos dividiu opiniões ao falar sobre sua vida íntima, o novo relacionamento e as decisões que tomou enquanto cuidava do marido em estado vegetativo.

Gozou na fralda: Babi relembra intimidade com o cantor

Uma das falas mais comentadas de Babi Cruz aconteceu durante uma entrevista à RedeTV!, quando ela revelou ter provocado uma reação íntima em Arlindo durante uma conversa sobre sexo. Segundo ela, os dois chegaram a “gozar” sem qualquer contato físico.

“Comecei a lembrar ‘você lembra aquela vez que a gente namorou assim e assado, naquele lugar e como é que foi maravilhoso’… Eu encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, de chamar a atenção dele, falando das nossas cenas de sexo”, contou.

Ela detalhou ainda o que houve quando ela terminou de falar sobre as lembranças. “No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando eu botei a mão na fralda, eu falei ‘pai, a gente foi um orgasmo, pai. Que presentão de aniversário que você me deu’.”



A situação gerou estranhamento e críticas. Babi contou ainda que relatou o episódio ao médico, que teria recomendado que ela continuasse estimulando o marido dessa forma, já que exames posteriores apontaram presença de espermatozoides na urina de Arlindo.

Novo namoro enquanto cuidava do sambista

Babi Cruz também virou alvo de polêmica ao assumir um novo relacionamento com André Caetano em 2023, seis anos após o AVC de Arlindo. Além disso, Babi fez revelações sobre o relacionamento na biografia O Sambista Perfeito, lançada em julho. Na obra, ela fala sobre a piora no estado do marido e sua decisão de seguir em frente afetivamente.

“Não sou separada, não sou viúva, nem solteira. Tenho um marido com o diagnóstico de inconsciência definitiva, que não volta mais, que não tem a possibilidade de ter uma vida consciente. E esse estado civil, pela lei, não existe”, afirmou.

Ela também compartilhou o esgotamento físico e emocional que enfrentou nos anos de cuidado contínuo com Arlindo. Babi contou que chegou a reunir os filhos para conversar sobre sua exaustão.

Namorado foi morar com o casal na mesma cobertura

Outra informação que causou grande repercussão foi a de que Babi estaria morando com Arlindo Cruz e André Caetano na mesma cobertura no Rio de Janeiro. A revelação foi feita pela colunista Fábia Oliveira e gerou uma nova onda de críticas.

Segundo a jornalista, a mudança teria ocorrido após a filha do casal, Flora Cruz, sair de casa para participar do reality A Fazenda 16. Sentindo-se sozinha, Babi teria convidado o namorado para dividir o espaço com ela e o marido acamado.

A situação gerou julgamentos. “Meu Deus, nunca vou achar isso normal ou certo”, comentou uma internauta. Outros saíram em defesa de Babi, argumentando que ela continuava cuidando de Arlindo enquanto tentava preservar sua própria saúde mental e emocional.

Filha apoia o relacionamento da mãe com novo namorado

Em meio às críticas, Flora Cruz, filha de Babi e Arlindo, saiu em defesa da mãe. Em entrevista à Quem, a ex-participante de A Fazenda afirmou que o novo relacionamento ajudou a salvar a vida da matriarca.



“Foi necessário [o namoro], senão ia perder a minha mãe. Não perderia meu pai, como graças a Deus não perdi, mas perderia minha mãe. Foi um fôlego de vida para ela. Hoje ela está segura, está bem. Hoje a gente conversa, tem vida. Hoje a gente vive, não só sobrevive”, afirmou.

Flora também relatou que a mãe abriu mão de tudo após o AVC do sambista, dedicando-se integralmente aos cuidados do pai. A fala, embora carinhosa, não impediu o debate nas redes, onde o comportamento de Babi Cruz continuou sendo questionado e analisado sob diferentes perspectivas.