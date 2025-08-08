Família de Arlindo Cruz se pronuncia após morte do cantor; veja

Comunicado foi divulgado nas redes sociais do artista - Foto: Reprodução | Redes sociais

A família de Arlindo Cruz se pronunciou oficialmente, na tarde desta sexta-feira, 8, sobre a morte do cantor e compositor aos 66 anos. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do artista e ressalta a importância de sua trajetória no samba e o legado que deixa.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz o texto publicado.

O comunicado também expressa gratidão pelas manifestações de carinho dos fãs e amigos. “Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, completa a publicação.



Internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o cantor enfrentava complicações de saúde desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Arlindo Cruz era reconhecido como um dos principais nomes do samba contemporâneo.

A morte do artista repercutiu nas redes sociais, com homenagens de diversos famosos. A atriz Leandra Leal comentou: “Meus sentimentos”. Rosiane Pinheiro escreveu: “O samba hoje fica em silêncio… Perdemos um mestre, um poeta, uma lenda. Arlindo Cruz foi e sempre será resistência, REFERÊNCIA.”.

Tiago Iorc agradeceu: “Maestro do bem. Muito obrigado por tua luz”. Adriane Galisteu também prestou solidariedade: “Meus sentimentos ”. Já a ex-BBB Aline Patriarca comentou: “Deus o tenha! Meus sentimentos!”.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e sepultamento.