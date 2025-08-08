Celebrando 20 anos, Maneva faz revelação sobre música famosa: "A dedo"

A banda está comemorando o 20º aniversário - Foto: Pablo Grotto

Completando 20 anos de carreira em 2025, a banda Maneva coleciona fãs e sucessos em todo o país. Misturando o reggae a outros gêneros musicais, com uma pegada única, o grupo está celebrando o aniversário de duas décadas com uma turnê.

Após passar por cidades como Rio de Janeiro e Jundiaí, em São Paulo, os artistas se apresentam na capital baiana neste final de semana. O show acontecerá no sábado, 9 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, o TCA.

Em entrevista ao Portal A TARDE, os integrantes da banda confessaram que estão animados para curtir com o público em Salvador. “Salvador é uma cidade única, vibrante em cultura, arte e música. Será muito especial voltar com a nossa turnê para lá, o público baiano sempre nos recebeu com muito carinho e energia”, disseram.

Eles ainda deram um spoiler do que os fãs podem esperar na apresentação. “Já podemos adiantar que preparamos um encontro único: um show com cara nova, cheio de emoção, novidades e com aquela nostalgia gostosa. Vai ser uma noite inesquecível, feita com alma em cada detalhe”, afirmaram.

Fãs movem o grupo

Durante a conversa, eles também destacaram que os fãs que movem o grupo ao longo desses 20 anos. “Essa troca de energia com os nossos fãs nos shows é o que fortalece a nossa conexão. É uma entrega mútua, um sentimento tão intenso que faz daquele momento o melhor lugar do mundo”, dispararam.

Os artistas ainda reforçaram que rola uma emoção e frio na barriga ao ver o público cantando as canções na plateia. “Poder sentir o público cantando as nossas músicas, se emocionando junto com a gente, é algo gratificante e que dá sentido a tudo”, afirmaram.

“O Maneva é uma grande família. Já vivemos muitos momentos especiais, marcados por conexões com o nosso público e com as cidades por onde passamos”, destacaram.

Hit famoso quase ficou de fora do álbum

A banda Maneva também contou uma curiosidade sobre a canção “Saudades do Tempo”, uma das mais famosas deles, lançada em 2009. Questionados sobre qual hit quase quase ficou de fora do álbum deles, os artistas não hesitaram em responder: “A ‘Saudades do Tempo’ (risos)”.

“Temos um carinho especial por todas as nossas músicas, cada uma carrega uma história única. Inclusive, o setlist da nossa turnê foi escolhido a dedo. Cada integrante participou ativamente da seleção, escolhendo uma faixa marcante desses 20 anos de estrada. Essa foi uma das formas que encontramos de celebrar nossa trajetória de maneira pessoal e verdadeira”, completaram.

Por fim, os músicos reiteraram que estão focados em finalizar a turnê comemorativa, mas não descartam a possibilidade do lançamento de um novo álbum. “Neste momento, nosso foco tem sido viver intensamente a turnê e aproveitar cada instante que essa celebração de 20 anos tem proporcionado”, disseram.

“Estamos mergulhados nessa fase especial, revisitando histórias, reencontrando o público e sentindo de perto tudo o que construímos até aqui. Mas é claro que já existem ideias e vontades surgindo, nunca paramos de compor, pode ter certeza de que já já vem coisa boa por aí, músicas novas e muito mais”, concluíram.