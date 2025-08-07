AGENDA CULTURAL
O que fazer em Salvador: shows de Pagod’art, Maneva, OSBA e mais
Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos
Por Beatriz Santos
A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.
Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.
Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.
🎶 MÚSICA
⏭️ Flavinho e a CaSamba
- Data: 9 de agosto (sábado)
- Horário: A partir das 15h
- Local: Espaço Novo Estacionamento – Av. Tancredo Neves, ao lado do Barbacoa, Salvador/BA
- Atrações: Pagod’art, Simone Morena, banda Bora Tomar Uma e convidados
- Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 120
- Vendas: No site Meu Bilhete
⏭️ Festival Oxe É Jazz
- Data: 8 e 9 de agosto de 2025 (sexta e sábado)
- Horário: A partir das 18h30
- Local: Parque Costa Azul – Salvador/BA
- Atrações: Celso Dutra, Adelmo Assmar, Kal Rebello, Eric Assmar, Salvador Blues Jam III, Grupo Xeque Mate, Clube de Jazz Maceió e Ana Gal
- Entrada: Gratuita
⏭️ Herley apresenta Desertor
- Data: 8 de agosto
- Horário: 19h
- Onde: Espaço Xisto Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris (prédio da Biblioteca Pública dos Barris), Salvador – BA
- Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
- Vendas: Disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do teatro
⏭️ Turnê Maneva 20 Anos – Origem
- Data: 09 de agosto (sábado)
- Horário: 19h
- Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
- Endereço: Largo do Campo Grande, Salvador – BA
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: Sympla
⏭️ OSBA - Concerto Núcleo de Música Antiga
- Datas e locais:
- • 07 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 19h – Igreja Nossa Senhora da Vitória
- • 08 de agosto de 2025 (sexta-feira), às 18h – Igreja do Senhor do Bonfim
- Entrada: Gratuita (sujeita à lotação)
⏭️ Samba da Resistência Especial Dia de São Lourenço
- Data: 09 de agosto (sábado)
- Horário: A partir das 17h
- Local: Espaço Cultural Rumo do Vento – Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã, Salvador-BA)
- Atração principal: Claudya Costta
- Participações: Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar
- Entrada: Gratuita
⏭️ Roda de Samba do Grupo Botequim
- Data: 8 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
- Ingressos: R$ 30
- Vendas: Sympla
⏭️ Walter Blanding e Geleia Solar
- Data: 8 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
- Ingressos: EntreR$ 20 e R$ 40
- Vendas: Sympla
⏭️ Show Musical "Luan Carbonari"
- Data: 9 de agosto
- Horário: 20:00h
- Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
- Ingressos: EntreR$ 40 e R$ 80
- Vendas: Sympla
⏭️ Samba do Horto
- Data: 9 de agosto
- Horário: 16:00h
- Local: ESTACIONAMENTO DO ALMACEN PEPE; Avenida Santa Luzia, 00 Horto Florestal - Salvador, BA
- Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Quintal du Samba
- Data: Sábado, 9 de agosto
- Horário: A partir das 17h
- Local: Porto Salvador Eventos – Salvador (BA)
- Atrações: Movimento do Beto, PagoDiggo, Mary Correia e DJ Gabi da OXE
- Ingressos: R$ 85,00
- Vendas: Bilheteria Digital
⏭️ Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop
- Data: 10 de agosto (domingo)
- Horário: 19h
- Local: Concha Acústica, Salvador (BA)
- Classificação: Livre
- Duração: Aproximadamente 2 horas
- Ingressos: A partir de R$ 140,00
- Vendas: Sympla
🎭 TEATRO
⏭️ Espetáculo teatral Quando eu Fecho os Olhos
- Quando: De 9 a 31 de agosto, aos sábados e domingos
- Horários: Sábados às 19h | Domingos às 18h
- Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa (Ladeira da Barra, Salvador)
- Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)
- Classificação: 12 anos
- Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no Sympla
⏭️ Projeto Raízes que Povoam – Espetáculo “Vovô” + Workshop de Produção Cultural
- Data: 9 de agosto (sábado)
- Local: Terreiro Ilê Asé Odé Faroerã
- Endereço: Rua 7 de Setembro da Cocisa, 53 – Paripe, Salvador – BA
- Horários: Workshop de Produção Cultural: 14h às 16h; Espetáculo “Vovô” + Bate-papo: 17h às 18h10
- Entrada: Gratuita
⏭️ Espetáculo Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse
- Datas: 08 e 09 de agosto
- Horários: Sexta-feira às 19h30 | Sábado às 18h
- Local: Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras – Mercado Municipal de Cajazeiras
- Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 40 (ingresso solidário + 1 kg de alimento não perecível)
- Pontos de venda: Bilheteria Digital e Loja Cooperartes – Box 15, Mercado Municipal de Cajazeiras
⏭️ E Eu Com Tudo Isso?
- Data: 8 e 9 de agosto
- Horário: 19:00h
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Show de Comédia Show
- Data: 10 de agosto
- Horário: 19:00h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
- Vendas: Sympla
🍭 INFANTIL
⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)
- Onde: Teatro Módulo (Pituba)
- Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h
- Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla
⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL
- Onde: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
- Datas: 8 e 9 de agosto
- Ingressos: R$ 30
- Vendas: Sympla
⏭️ MARIA CLARA & JP – Brincar e Imaginar, O Espetáculo
- Data: Sábado e Domingo às 15h00, Domingo às 11h00
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 80,00 e R$ 160,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Teatro para Bebês: Ninho Musical
- Data: 9 de agosto
- Horário: 16:00h
- Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$55,00 e R$ 110,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo O Brincoder de Pepe
- Data: 5 a 10 de agosto
- Local: Diversos locais na Cidade Baixa, Salvador (BA)
- Classificação: Livre
- Ingressos: Gratuito
- Acessibilidade: Tradução em Libras nas apresentações abertas ao público
- Mais informações e programação: Instagram
🎨 EXPOSIÇÃO
⏭️ Exposição ArtArq
- Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas
- Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)
- Abertura: 18 de julho de 2025, às 18h30
- Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025
⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia
- Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA
- Abertura: 23 de julho, às 19h
- Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição Arquivo J.F.
- Quando: Até 31 de agosto
- Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
- Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)
⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc
- Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
- Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
- Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
- Entrada: Gratuita
➡️ OUTROS
⏭️ 1º Encontro de Música e Negócios – SINC
- Inscrições: Gratuitas pelo Sympla
- Data: De 6 a 8 de agosto
- Palestras: Das 16 às 18h
- Oficinas e Workshops: das 09h às 12h
- Local: Guetho Square e Pracatum – Escola de Música e Tecnologias
⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição
- Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.
- Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.
- Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla
⏭️ Feira Café Fofoca e Arte – Edição Especial Dia dos Pais
- Data: 01 a 10 de agosto de 2025
- Horário: Segunda a sábado: 09h às 22h; Domingo: 12h às 20h
- Local: Shopping Barra – Piso L4, Ala Norte
- Entrada: Gratuita
⏭️ Café da Manha - Dia dos Pais
- Data: 10 de agosto
- Horário: 08:00h
- Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia
- Ingressos: Entre R$ 79,90 e R$ 35,90
- Vendas: Sympla
⏭️ Roda de conversa “Política Estadual e Nacional do Livro e Leitura no contexto da PNAB”
- Quando: 13 de agosto de 2025 (quarta-feira), às 18h
- Onde: Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris – Salvador/BA
- Entrada: Gratuita
- Inscrição obrigatória: No site
