AGENDA CULTURAL

O que fazer em Salvador: shows de Pagod’art, Maneva, OSBA e mais

Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos

Por Beatriz Santos

07/08/2025 - 7:00 h | Atualizada em 08/08/2025 - 18:42
Salvador segue pulsando com uma programação cultural cheia de opções para todos os gostos
Salvador segue pulsando com uma programação cultural cheia de opções para todos os gostos

A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música
Salvador está com uma programação recheada para quem ama música

⏭️ Flavinho e a CaSamba

  • Data: 9 de agosto (sábado)
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Espaço Novo Estacionamento – Av. Tancredo Neves, ao lado do Barbacoa, Salvador/BA
  • Atrações: Pagod’art, Simone Morena, banda Bora Tomar Uma e convidados
  • Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 120
  • Vendas: No site Meu Bilhete

⏭️ Festival Oxe É Jazz

  • Data: 8 e 9 de agosto de 2025 (sexta e sábado)
  • Horário: A partir das 18h30
  • Local: Parque Costa Azul – Salvador/BA
  • Atrações: Celso Dutra, Adelmo Assmar, Kal Rebello, Eric Assmar, Salvador Blues Jam III, Grupo Xeque Mate, Clube de Jazz Maceió e Ana Gal
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Herley apresenta Desertor

  • Data: 8 de agosto
  • Horário: 19h
  • Onde: Espaço Xisto Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris (prédio da Biblioteca Pública dos Barris), Salvador – BA
  • Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
  • Vendas: Disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do teatro

⏭️ Turnê Maneva 20 Anos – Origem

  • Data: 09 de agosto (sábado)
  • Horário: 19h
  • Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
  • Endereço: Largo do Campo Grande, Salvador – BA
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: Sympla

⏭️ OSBA - Concerto Núcleo de Música Antiga

  • Datas e locais:
  • • 07 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 19h – Igreja Nossa Senhora da Vitória
  • • 08 de agosto de 2025 (sexta-feira), às 18h – Igreja do Senhor do Bonfim
  • Entrada: Gratuita (sujeita à lotação)

⏭️ Samba da Resistência Especial Dia de São Lourenço

  • Data: 09 de agosto (sábado)
  • Horário: A partir das 17h
  • Local: Espaço Cultural Rumo do Vento – Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã, Salvador-BA)
  • Atração principal: Claudya Costta
  • Participações: Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Roda de Samba do Grupo Botequim

  • Data: 8 de agosto (sexta-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
  • Ingressos: R$ 30
  • Vendas: Sympla

⏭️ Walter Blanding e Geleia Solar

  • Data: 8 de agosto (sexta-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Ingressos: EntreR$ 20 e R$ 40
  • Vendas: Sympla

⏭️ Show Musical "Luan Carbonari"

  • Data: 9 de agosto
  • Horário: 20:00h
  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Ingressos: EntreR$ 40 e R$ 80
  • Vendas: Sympla

⏭️ Samba do Horto

  • Data: 9 de agosto
  • Horário: 16:00h
  • Local: ESTACIONAMENTO DO ALMACEN PEPE; Avenida Santa Luzia, 00 Horto Florestal - Salvador, BA
  • Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Quintal du Samba

  • Data: Sábado, 9 de agosto
  • Horário: A partir das 17h
  • Local: Porto Salvador Eventos – Salvador (BA)
  • Atrações: Movimento do Beto, PagoDiggo, Mary Correia e DJ Gabi da OXE
  • Ingressos: R$ 85,00
  • Vendas: Bilheteria Digital

⏭️ Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop

  • Data: 10 de agosto (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Concha Acústica, Salvador (BA)
  • Classificação: Livre
  • Duração: Aproximadamente 2 horas
  • Ingressos: A partir de R$ 140,00
  • Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro
Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro

⏭️ Espetáculo teatral Quando eu Fecho os Olhos

  • Quando: De 9 a 31 de agosto, aos sábados e domingos
  • Horários: Sábados às 19h | Domingos às 18h
  • Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa (Ladeira da Barra, Salvador)
  • Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)
  • Classificação: 12 anos
  • Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no Sympla

⏭️ Projeto Raízes que Povoam – Espetáculo “Vovô” + Workshop de Produção Cultural

  • Data: 9 de agosto (sábado)
  • Local: Terreiro Ilê Asé Odé Faroerã
  • Endereço: Rua 7 de Setembro da Cocisa, 53 – Paripe, Salvador – BA
  • Horários: Workshop de Produção Cultural: 14h às 16h; Espetáculo “Vovô” + Bate-papo: 17h às 18h10
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Espetáculo Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse

  • Datas: 08 e 09 de agosto
  • Horários: Sexta-feira às 19h30 | Sábado às 18h
  • Local: Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras – Mercado Municipal de Cajazeiras
  • Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 40 (ingresso solidário + 1 kg de alimento não perecível)
  • Pontos de venda: Bilheteria Digital e Loja Cooperartes – Box 15, Mercado Municipal de Cajazeiras

⏭️ E Eu Com Tudo Isso?

  • Data: 8 e 9 de agosto
  • Horário: 19:00h
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

  • Data: 10 de agosto
  • Horário: 19:00h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

Salvador conta com uma boa programação infantojuvenil
Salvador conta com uma boa programação infantojuvenil

⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

  • Onde: Teatro Módulo (Pituba)
  • Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h
  • Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

  • Onde: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
  • Datas: 8 e 9 de agosto
  • Ingressos: R$ 30
  • Vendas: Sympla

⏭️ MARIA CLARA & JP – Brincar e Imaginar, O Espetáculo

  • Data: Sábado e Domingo às 15h00, Domingo às 11h00
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$ 80,00 e R$ 160,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Teatro para Bebês: Ninho Musical

  • Data: 9 de agosto
  • Horário: 16:00h
  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$55,00 e R$ 110,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo O Brincoder de Pepe

  • Data: 5 a 10 de agosto
  • Local: Diversos locais na Cidade Baixa, Salvador (BA)
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: Gratuito
  • Acessibilidade: Tradução em Libras nas apresentações abertas ao público
  • Mais informações e programação: Instagram

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte
Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte

⏭️ Exposição ArtArq

  • Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas
  • Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)
  • Abertura: 18 de julho de 2025, às 18h30
  • Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

  • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
  • Abertura: 23 de julho, às 19h 
  • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

  • Quando: Até 31 de agosto
  • Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
  • Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

  • Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
  • Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
  • Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

  • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
  • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
  •  Entrada: Gratuita
  •  Classificação indicativa: livre

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação diversa
Salvador está com uma programação diversa

⏭️ 1º Encontro de Música e Negócios – SINC

  • Inscrições: Gratuitas pelo Sympla
  • Data: De 6 a 8 de agosto
  • Palestras: Das 16 às 18h
  • Oficinas e Workshops: das 09h às 12h
  • Local: Guetho Square e Pracatum – Escola de Música e Tecnologias

⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição

  • Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.
  • Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.
  • Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla

⏭️ Feira Café Fofoca e Arte – Edição Especial Dia dos Pais

  • Data: 01 a 10 de agosto de 2025
  • Horário: Segunda a sábado: 09h às 22h; Domingo: 12h às 20h
  • Local: Shopping Barra – Piso L4, Ala Norte
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Café da Manha - Dia dos Pais

  • Data: 10 de agosto
  • Horário: 08:00h
  • Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia
  • Ingressos: Entre R$ 79,90 e R$ 35,90
  • Vendas: Sympla

⏭️ Roda de conversa “Política Estadual e Nacional do Livro e Leitura no contexto da PNAB”

  • Quando: 13 de agosto de 2025 (quarta-feira), às 18h
  • Onde: Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris – Salvador/BA
  • Entrada: Gratuita
  • Inscrição obrigatória: No site

