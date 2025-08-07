O que fazer em Salvador: shows de Pagod’art, Maneva, OSBA e mais

Salvador segue pulsando com uma programação cultural cheia de opções para todos os gostos - Foto: Divulgação

A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.



Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.



🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Flavinho e a CaSamba

Data: 9 de agosto (sábado)

9 de agosto (sábado) Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Local: Espaço Novo Estacionamento – Av. Tancredo Neves, ao lado do Barbacoa, Salvador/BA

Espaço Novo Estacionamento – Av. Tancredo Neves, ao lado do Barbacoa, Salvador/BA Atrações: Pagod’art, Simone Morena, banda Bora Tomar Uma e convidados

Pagod’art, Simone Morena, banda Bora Tomar Uma e convidados Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 120

Entre R$ 20 e R$ 120 Vendas: No site Meu Bilhete

⏭️ Festival Oxe É Jazz

Data: 8 e 9 de agosto de 2025 (sexta e sábado)

8 e 9 de agosto de 2025 (sexta e sábado) Horário: A partir das 18h30

A partir das 18h30 Local: Parque Costa Azul – Salvador/BA

Parque Costa Azul – Salvador/BA Atrações: Celso Dutra, Adelmo Assmar, Kal Rebello, Eric Assmar, Salvador Blues Jam III, Grupo Xeque Mate, Clube de Jazz Maceió e Ana Gal

Entrada: Gratuita

⏭️ Herley apresenta Desertor

Data: 8 de agosto

8 de agosto Horário: 19h

19h Onde: Espaço Xisto Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris (prédio da Biblioteca Pública dos Barris), Salvador – BA

Espaço Xisto Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris (prédio da Biblioteca Pública dos Barris), Salvador – BA Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Vendas: Disponíveis pelo Sympla

⏭️ Turnê Maneva 20 Anos – Origem

Data: 09 de agosto (sábado)

09 de agosto (sábado) Horário: 19h

19h Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Concha Acústica do Teatro Castro Alves Endereço: Largo do Campo Grande, Salvador – BA

Largo do Campo Grande, Salvador – BA Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: Sympla

⏭️ OSBA - Concerto Núcleo de Música Antiga

Datas e locais:

• 07 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 19h – Igreja Nossa Senhora da Vitória

• 08 de agosto de 2025 (sexta-feira), às 18h – Igreja do Senhor do Bonfim

Entrada: Gratuita (sujeita à lotação)

⏭️ Samba da Resistência Especial Dia de São Lourenço

Data: 09 de agosto (sábado)

09 de agosto (sábado) Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Espaço Cultural Rumo do Vento – Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã, Salvador-BA)

Espaço Cultural Rumo do Vento – Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã, Salvador-BA) Atração principal: Claudya Costta

Claudya Costta Participações: Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar

Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar Entrada: Gratuita

⏭️ Roda de Samba do Grupo Botequim

Data: 8 de agosto (sexta-feira)

8 de agosto (sexta-feira) Horário: 21h

21h Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA

Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA Ingressos: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

⏭️ Walter Blanding e Geleia Solar

Data: 8 de agosto (sexta-feira)

8 de agosto (sexta-feira) Horário: 21h

21h Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 40

Entre R$ 20 e R$ 40 Vendas: Sympla

⏭️ Show Musical "Luan Carbonari"

Data: 9 de agosto

9 de agosto Horário: 20:00h

20:00h Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 80

Vendas: Sympla

⏭️ Samba do Horto

Data: 9 de agosto

9 de agosto Horário: 16:00h

16:00h Local: ESTACIONAMENTO DO ALMACEN PEPE; Avenida Santa Luzia, 00 Horto Florestal - Salvador, BA

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Vendas: Sympla

⏭️ Quintal du Samba

Data: Sábado, 9 de agosto

Sábado, 9 de agosto Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Porto Salvador Eventos – Salvador (BA)

Porto Salvador Eventos – Salvador (BA) Atrações: Movimento do Beto, PagoDiggo, Mary Correia e DJ Gabi da OXE

Movimento do Beto, PagoDiggo, Mary Correia e DJ Gabi da OXE Ingressos: R$ 85,00

R$ 85,00 Vendas: Bilheteria Digital

⏭️ Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop

Data: 10 de agosto (domingo)

10 de agosto (domingo) Horário: 19h

19h Local: Concha Acústica, Salvador (BA)

Concha Acústica, Salvador (BA) Classificação: Livre

Livre Duração: Aproximadamente 2 horas

Aproximadamente 2 horas Ingressos: A partir de R$ 140,00

A partir de R$ 140,00 Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo teatral Quando eu Fecho os Olhos

Quando: De 9 a 31 de agosto, aos sábados e domingos

De 9 a 31 de agosto, aos sábados e domingos Horários: Sábados às 19h | Domingos às 18h

Sábados às 19h | Domingos às 18h Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa (Ladeira da Barra, Salvador)

Teatro Molière – Aliança Francesa (Ladeira da Barra, Salvador) Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Classificação: 12 anos

12 anos Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no Sympla

⏭️ Projeto Raízes que Povoam – Espetáculo “Vovô” + Workshop de Produção Cultural

Data: 9 de agosto (sábado)

Local: Terreiro Ilê Asé Odé Faroerã

Terreiro Ilê Asé Odé Faroerã Endereço: Rua 7 de Setembro da Cocisa, 53 – Paripe, Salvador – BA

Rua 7 de Setembro da Cocisa, 53 – Paripe, Salvador – BA Horários: Workshop de Produção Cultural: 14h às 16h; Espetáculo “Vovô” + Bate-papo: 17h às 18h10

Entrada: Gratuita

⏭️ Espetáculo Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse

Datas: 08 e 09 de agosto

08 e 09 de agosto Horários: Sexta-feira às 19h30 | Sábado às 18h

Sexta-feira às 19h30 | Sábado às 18h Local: Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras – Mercado Municipal de Cajazeiras

Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras – Mercado Municipal de Cajazeiras Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 40 (ingresso solidário + 1 kg de alimento não perecível)

Pontos de venda: Bilheteria Digital e Loja Cooperartes – Box 15, Mercado Municipal de Cajazeiras

⏭️ E Eu Com Tudo Isso?

Data: 8 e 9 de agosto

8 e 9 de agosto Horário: 19:00h

19:00h Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

Data: 10 de agosto

10 de agosto Horário: 19:00h

19:00h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

Salvador conta com uma boa programação infantojuvenil | Foto: Divulgação

⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

Onde: Teatro Módulo (Pituba)

Teatro Módulo (Pituba) Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h

10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada) Vendas: Sympla

⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

Onde: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia

Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia Datas: 8 e 9 de agosto

8 e 9 de agosto Ingressos: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

⏭️ MARIA CLARA & JP – Brincar e Imaginar, O Espetáculo

Data: Sábado e Domingo às 15h00, Domingo às 11h00

Sábado e Domingo às 15h00, Domingo às 11h00 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 80,00 e R$ 160,00

80,00 e R$ 160,00 Vendas: Sympla

⏭️ Teatro para Bebês: Ninho Musical

Data: 9 de agosto

9 de agosto Horário: 16:00h

16:00h Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 55,00 e R$ 110,00

Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo O Brincoder de Pepe

Data: 5 a 10 de agosto

5 a 10 de agosto Local: Diversos locais na Cidade Baixa, Salvador (BA)

Diversos locais na Cidade Baixa, Salvador (BA) Classificação: Livre

Livre Ingressos: Gratuito

Gratuito Acessibilidade: Tradução em Libras nas apresentações abertas ao público

Tradução em Libras nas apresentações abertas ao público Mais informações e programação Instagram

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição ArtArq

Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas

ArtArq – Arquitetos Artistas Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)

Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador) Abertura: 18 de julho de 2025, às 18h30

18 de julho de 2025, às 18h30 Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

Quando: Até 31 de agosto

Até 31 de agosto Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h

Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025

a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025 Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)

Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA) Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h

Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro

de 24 de julho a 02 de novembro Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30

terça a domingo, das 9h às 17h30 Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa: livre

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação diversa | Foto: Divulgação

⏭️ 1º Encontro de Música e Negócios – SINC

Inscrições: Gratuitas pelo Sympla

Gratuitas pelo Sympla Data: De 6 a 8 de agosto

De 6 a 8 de agosto Palestras: Das 16 às 18h

Das 16 às 18h Oficinas e Workshops: das 09h às 12h

Local: Guetho Square e Pracatum – Escola de Música e Tecnologias

⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição

Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.

29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto. Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.

Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos. Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla

⏭️ Feira Café Fofoca e Arte – Edição Especial Dia dos Pais

Data: 01 a 10 de agosto de 2025

01 a 10 de agosto de 2025 Horário: Segunda a sábado: 09h às 22h; Domingo: 12h às 20h

Local: Shopping Barra – Piso L4, Ala Norte

Shopping Barra – Piso L4, Ala Norte Entrada: Gratuita

⏭️ Café da Manha - Dia dos Pais

Data: 10 de agosto

10 de agosto Horário: 08:00h

08:00h Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia

FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia Ingressos: Entre R$ 79,90 e R$ 35,90

Entre R$ 79,90 e R$ 35,90 Vendas: Sympla

⏭️ Roda de conversa “Política Estadual e Nacional do Livro e Leitura no contexto da PNAB”