CULTURA
SEMANA DA CURA

Renato Prieto participa da Semana da Cura em Lauro de Freitas

Na ocasião, o ator e escritor Renato Prieto, que participou do filme Nosso Lar, também irá autografar seu novo livro

Por Edvaldo Sales

05/08/2025 - 11:23 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:23
Renato Prieto
Renato Prieto -

O ator Renato Prieto, que deu vida ao espírito André Luiz no filme ‘Nosso Lar’, vai realizar uma palestra na abertura da Semana da Cura, que vai acontecer no Templo Vovô Pedro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) no próximo domingo, 10.

A Semana da Cura é um período intenso de trabalho espiritual, onde várias pessoas são assistidas durante sete dias de acolhimento, oração e atendimento com muito amor.

Com décadas de dedicação à causa espírita, Renato tem propagado, com profundidade e sensibilidade, as mensagens da espiritualidade por meio de peças teatrais, palestras, filmes e livros.

Na ocasião, o ator vai apresentar e autografar seu novo livro, “Quem disse que seria fácil?”, uma obra emocionante que inspira e fortalece a fé.

A Semana da Cura é realizada há mais de 30 anos no Templo de Oração Vovô Pedro . Através da médium Maria Dolores Fiúza, milhares de pessoas fazem cirurgias espirituais e ao longo de todos esses anos muitas curas já foram realizadas.

Programação da Semana da Cura:

  • Abertura das Atividades: 10/08, às 18h, com Maria Fiúza e Renato Prieto.
  • Atendimentos espirituais todos os dias
  • Espaço da cura, orações e reflexões
  • Formato presencial e on-line
  • Espaço para lanche
  • Entrada livre e todos podem participar

