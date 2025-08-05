Renato Prieto participa da Semana da Cura em Lauro de Freitas

Renato Prieto - Foto: Divulgação

O ator Renato Prieto, que deu vida ao espírito André Luiz no filme ‘Nosso Lar’, vai realizar uma palestra na abertura da Semana da Cura, que vai acontecer no Templo Vovô Pedro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) no próximo domingo, 10.

A Semana da Cura é um período intenso de trabalho espiritual, onde várias pessoas são assistidas durante sete dias de acolhimento, oração e atendimento com muito amor.

Com décadas de dedicação à causa espírita, Renato tem propagado, com profundidade e sensibilidade, as mensagens da espiritualidade por meio de peças teatrais, palestras, filmes e livros.

Na ocasião, o ator vai apresentar e autografar seu novo livro, “Quem disse que seria fácil?”, uma obra emocionante que inspira e fortalece a fé.

A Semana da Cura é realizada há mais de 30 anos no Templo de Oração Vovô Pedro . Através da médium Maria Dolores Fiúza, milhares de pessoas fazem cirurgias espirituais e ao longo de todos esses anos muitas curas já foram realizadas.

Programação da Semana da Cura: