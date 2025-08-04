Linhagem ancestral de Mãe Stella de Oxóssi é homenageada em livro

Diego Copque, historiador e autor do livro “De Benedicta & Tibério à Mãe de Stella de Oxóssi” - Foto: Divulagação

Homenageando o centenário de nascimento da Mãe Stella de Oxóssi, uma das maiores imagens do Candomblé e da cultura afro-brasileira, o historiador e pesquisador Diego Copque anunciou o lançamento do livro “De Benedicta & Tibério à Mãe de Stella de Oxóssi”, história que mostra os antepassados da ialorixá, que foram escravizados no século XIX em Salvador.

O livro que tem seu lançamento programado para este sábado, 9, teve sua criação induzida pela própria Mãe Stella, tia de Diego, que segundo ele, estavam conversando em 2013 na casa de um parente em comum, Oswaldo Copque, sobre a história ancestral da ialorixá, quando o historiador notou uma incoerência e resolveu pesquisar mais afundo.

"Toda descoberta que eu fazia sobre a ancestralidade dela, eu a notificava", disse o historiador ao Portal A TARDE sobre o processo de pesquisa.





Porém, a morte de Mãe Stella fez com que Diego parasse suas pesquisas. O que fez com que o mesmo retornasse a essa busca foi uma “provocação” feita pelos parentes da ialorixá, Oswaldo Copque e Adriano Azevedo, que queriam saber o desfecho da ancestralidade de Mãe Stella no centenário de seu nascimento.

A obra chega como um marco de cultura, reforçando a ideia da busca pela ancestralidade pessoal, segundo o próprio autor, ainda mais na Bahia por meio de figuras de grande importância, como Mãe Stella e Oxóssi.