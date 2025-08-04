Descontos na conta de luz para milhões de baianos; saiba se você está na lista

Neoenergia Coelba disponibilizará desconto na conta de luz - Foto: Divulgação | Neoenergia Coelba

Cerca de seis milhões de cidadãos baianos poderão receber um desconto nas contas de luz neste mês de agosto, o abatimento das dívidas pode chegar a R$ 32,80, de acordo com o uso individual de cada cliente. No total, R$ 53,9 milhões serão repassados pela Neoenergia Coelba aos beneficiados.

O crédito é referente ao “bonûs Itaipú”, resultado da distribuição dos ganhos obtidos pela comercialização de energia produzida na usina.

Quem tem direito ao bonûs?

As pessoas que têm direito ao bônus os clientes das classes residencial e rural que consumiram em média, menos de 350 kWh por mês ao longo de 2024, conforme o Despacho nº 2.233/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O desconto é calculado individualmente com base no consumo registrado e já é aplicado automaticamente nas faturas emitidas pela distribuidora.

Esta é a segunda vez no ano de 2025 que os consumidores da Bahia recebem esse benefício. Em janeiro, R$ 75,3 milhões também foram repassados pela Neoenergia Coelba aos beneficiados. Na ocasião, aproximadamente 5,7 milhões de baianos tiveram desconto de até R$ 46,38 na conta de luz por meio do bônus Itaipu.