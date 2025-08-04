Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Motorista morre após caminhão tombar em rodovia de Jequié

Veículo estava carregado de mangas, que ficaram espalhadas no local

Por Redação

04/08/2025 - 7:18 h
Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira
Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira -

Um homem morreu após o caminhão que ele dirigia tombar neste domingo, 3. o acidente aconteceu em um trecho da BR-330, em Jequié, cidade no sudoeste da Bahia. O veículo estava carregado de mangas, que ficaram espalhadas no local.

Leia Também:

Número de colisões de veículos em postes cresce 8% no primeiro semestre na Bahia
Fim decretado para empresas de ônibus que operam em mais de 100 cidades da Bahia
Saveiro à deriva é resgatado na Baía de Todos-os-Santos

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à TV Sudoeste, a vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira, de 45 anos.

O corpo do caminhoneiro ficou preso nas ferragens do veículo e só foi removido com o auxílio de bombeiros militares. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde será submetido a necropsia.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente br-330 caminhão tomba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira
Play

Empresa baiana conquista 1º lugar no Festival Élan 2025

x