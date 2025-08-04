Motorista morre após caminhão tombar em rodovia de Jequié

Vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu após o caminhão que ele dirigia tombar neste domingo, 3. o acidente aconteceu em um trecho da BR-330, em Jequié, cidade no sudoeste da Bahia. O veículo estava carregado de mangas, que ficaram espalhadas no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à TV Sudoeste, a vítima foi identificada como Adriano Di Gregório Vieira, de 45 anos.

O corpo do caminhoneiro ficou preso nas ferragens do veículo e só foi removido com o auxílio de bombeiros militares. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde será submetido a necropsia.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.