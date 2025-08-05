Escritoras lançam livros em Salvador com ação social

Silvia Câmara Martinez e Lucia Câmara - Foto: Divulgação

A psicóloga e psicoterapeuta Silvia Câmara Martinez e a empresária e palestrante internacional Lucia Câmara estão percorrendo São Paulo, Salvador e Fortaleza para lançar seus livros mais recentes: ‘Cartas da Natureza – Uma Jornada de Autoconhecimento e Autotransformação’ e ‘O Poder do Seu Passado’.

O encontro com o público na capital baiana acontece no dia 15 de agosto, às 18h30, na Porsche Center Salvador, após passagens por São Paulo, no dia 1º de agosto, e com destino a Fortaleza, onde o lançamento será no dia 27 de agosto.

Embora partam de experiências e trajetórias distintas, as autoras, que são irmãs, se encontram no propósito comum de convidar o leitor a um mergulho sensível em sua própria história, estimulando o autoconhecimento, a autotransformação e uma reconexão com o que há de mais genuíno em si.

Apesar de trajetórias distintas, ambas convidam o leitor a mergulhar na própria história, buscando reconexão com a essência e abertura para a autotransformação. Em ‘Cartas da Natureza’, Silvia propõe reflexões a partir de 75 cartas ilustradas, combinando psicologia junguiana, mitologia e arte, para estimular um olhar mais intuitivo e um encontro profundo consigo mesmo.

Já Lucia, em ‘O Poder do Seu Passado’, incentiva o leitor a ressignificar suas memórias, transformando o passado em fonte de força, inspiração e sabedoria para cocriar o futuro. Integrando espiritualidade, neurociência e coaching, a obra alia relatos pessoais a exercícios práticos.

Ação social

Como parte do propósito social do projeto, as autoras anunciaram que 100% das vendas do e-book serão revertidas para a Fundação Instituto Resistência e Persistência, entidade que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade com foco em dignidade, educação e recomeço, e para a Instituição Lar Pérolas de Cristo, de Salvador, que acolhe crianças e adolescentes vítimas de abuso e que ficaram grávidas.