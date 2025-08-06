Festival de Verão vai mudar de local em 2026

O evento terá uma série de novidades em 2026 - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Parece que o retorno do Festival de Verão ao Parque de Exposições não durou muito tempo. A organização do evento anunciou, nesta quarta-feira, 6, que a festa mudará de local em 2026.

“Vamos apresentar o novo local, as atrações, os palcos e todas as novidades que vão aquecer a festa que é uma das especiais da nossa cidade”, informou a equipe, que contará os detalhes oficiais em breve.

Vale lembrar que a festa retornou ao seu local de origem em 2023, após ser realizada há alguns anos na Arena Fonte Nova. A última edição registrada no estádio foi em 2020, pouco antes da pandemia causada pela Covid-19.

Edição de 2025

Em 2025, o evento celebrou os 40 anos do axé music e promoveu encontros inéditos entre artistas. A grade de atrações contou com Ivete Sangalo, Léo Santana, Ludmilla, Ana Castela, Xamã, Bell Marques, Alok e outros.

A festa foi dividida em dois dias, 25 e 26 de janeiro, e dois palcos principais, chamados de Cais e Ponte. Além de um palco menor chamado Rua, com programação diversa para o público.