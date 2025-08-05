Cidade histórica recebe oitava edição do Festival Cachoeira Agosto do Blues

Festival Cachoeira Agosto do Blues tem data confirmada - Foto: Divulgação

O Festival Cachoeira Agosto do Blues retorna para sua oitava edição nos dias 29, 30 e 31 de agosto na cidade de Cachoeira, prometendo boas surpresas artísticas além das apresentações de música no palco da Praça da Aclamação.

A ambientação do festival é estratégica, visto que ele acontece no Centro Histórico da cidade, local onde a arquitetura de casarões coloniais e igrejas barrocas criam uma atmosfera que cria o paralelo perfeito entre a história e o Blues.

A entrada é de forma gratuita e, nos dias 29 e 30, seis bandas se apresentam no período da noite, além de uma performance de dia sobre às águas do Rio Paraguaçu no dia 31.

“A diversidade é uma marca da cultura cachoeirana. Convidamos a população da nossa cidade e turistas para três dias de diversão com o ritmo do Blues. Este evento também é importante para o incremento da economia na cidade”, diz a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

"Venha para o festival que inspira amor pela história e boa música, numa cidade que pulsa cultura e a cada ano mantém o preto Blues vivo e relevante na preta Cachoeira. Uma opção de programação de qualidade para toda a família e entre amigos", destaca o produtor do festival, Marcos Moura.

A realização é da produtora Rock and Blues, em parceria com a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Veja a programação completa do festival

Praça da Acalamação

Dia 29/08

Malzblues Band, às 20h.

Celso Dutra Blues Band (Tributo Celso Blues Boy), às 21:30h.

Dia 30/08

Gigito Banjo Blues, às 20h.

Eric Assmar, às 21:30h.

Banda Terráquea Blues, às 23h.

BLUES NO PARAGUAÇU

Dia 31/08 às 10h.(Manhã)