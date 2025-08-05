Menu
MÚSICA

Cidade histórica recebe oitava edição do Festival Cachoeira Agosto do Blues

Festival focado no gênero musical Blues promete várias surpresas artísticas nos três dias de apresentações

Por Redação

05/08/2025 - 18:09 h | Atualizada em 05/08/2025 - 18:57
Festival Cachoeira Agosto do Blues tem data confirmada
Festival Cachoeira Agosto do Blues tem data confirmada -

O Festival Cachoeira Agosto do Blues retorna para sua oitava edição nos dias 29, 30 e 31 de agosto na cidade de Cachoeira, prometendo boas surpresas artísticas além das apresentações de música no palco da Praça da Aclamação.

A ambientação do festival é estratégica, visto que ele acontece no Centro Histórico da cidade, local onde a arquitetura de casarões coloniais e igrejas barrocas criam uma atmosfera que cria o paralelo perfeito entre a história e o Blues.

A entrada é de forma gratuita e, nos dias 29 e 30, seis bandas se apresentam no período da noite, além de uma performance de dia sobre às águas do Rio Paraguaçu no dia 31.

“A diversidade é uma marca da cultura cachoeirana. Convidamos a população da nossa cidade e turistas para três dias de diversão com o ritmo do Blues. Este evento também é importante para o incremento da economia na cidade”, diz a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

"Venha para o festival que inspira amor pela história e boa música, numa cidade que pulsa cultura e a cada ano mantém o preto Blues vivo e relevante na preta Cachoeira. Uma opção de programação de qualidade para toda a família e entre amigos", destaca o produtor do festival, Marcos Moura.

A realização é da produtora Rock and Blues, em parceria com a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Veja a programação completa do festival

Praça da Acalamação

Dia 29/08

  • Malzblues Band, às 20h.
  • Celso Dutra Blues Band (Tributo Celso Blues Boy), às 21:30h.

Dia 30/08

  • Gigito Banjo Blues, às 20h.
  • Eric Assmar, às 21:30h.
  • Banda Terráquea Blues, às 23h.

BLUES NO PARAGUAÇU

Dia 31/08 às 10h.(Manhã)

  • Gigito Banjo - Acústico Blues.
  • Júlio Caldas - Delta do Paraguaçu Blues.
  • Lon/Gabriel Bové - Mississippi Blues.

x