INAUGURAÇÃO

Banda Viola de Doze inaugura nova sede do projeto Violinha Boa

Evento acontece no dia 9 de agosto, com aulas especiais em homenagem ao Dia dos Pais

Por Agatha Victoria

05/08/2025 - 22:33 h
Evento também prestará homenagem ao Dia dos Pais
O bairro da Liberdade recebe no dia 9 de agosto, às 9h, a celebração de mais um marco para a cultura e a educação infantil: a inauguração da nova sede do Projeto Social Violinha Boa, mantido pela banda Viola de Doze.

Para comemorar essa grande conquista, a banda realizará um evento especial, que também prestará homenagem ao Dia dos Pais.

Com aulas inaugurais, o projeto promoverá um encontro interativo entre crianças, jovens, famílias e a comunidade local, especialmente por estar tão próximo da data comemorativa.

Evento de inauguração

A inauguração da nova sede representa um marco importante para o projeto social. Além das aulas, o evento irá promover um momento de confraternização entre as famílias e as crianças que chegarem cedo, com um café da manhã coletivo e a oportunidade de conhecer os novos espaços.

A nova estrutura conta com estúdio de música, áreas de convivência e salas para oficinas. Os alunos poderão levar seus responsáveis, e os pais da vizinhança também estão convidados a comemorar essa conquista cultural.

Helon Neves, vocalista da banda Viola de Doze e coordenador do projeto, falou sobre a importância do projeto e sua manutenção:

“O Instituto de Preservação Cultural e a Orquestra Violinha Boa são totalmente mantidos pela renda dos shows realizados pela banda Viola de Doze. Toda ajuda é bem-vinda. Tudo o que vem do coração é muito bem aproveitado”, conta Helon.

Menininho, também vocalista da banda, complementa: “É uma honra poder celebrar essa nova etapa com as famílias e a comunidade. No mês dos pais, essa casa será um espaço de escuta, ensino e afeto.”

Sobre o projeto Violinha Boa

A nova sede está localizada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 05, 1º andar, no Largo do Tamarineiro, bairro da Liberdade.

Fundado em maio de 2016, o projeto tem foco na educação musical e na valorização da cultura popular.

Ao longo de quase uma década, já atendeu cerca de 700 crianças e adolescentes. Atualmente, beneficia 98 alunos com idades entre 7 e 17 anos, oferecendo aulas de violão, canto, luthieria, percussão, dança e artesanato, além de terapia em grupo e lanche da tarde.

O projeto é mantido exclusivamente com os recursos arrecadados nos shows da banda Viola de Doze, sendo um verdadeiro exemplo de ação cultural e social comunitária.

Projeto Social Violinha Boa

Evento também prestará homenagem ao Dia dos Pais
