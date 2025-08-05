Alcione internada? Verdade vem à tona após polêmica de “macumbinha”

A cantora tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos dias - Foto: Reprodução | Instagram

Alcione teve seu nome envolvido em mais uma polêmica nas redes sociais nesta semana. Após a cantora afirmar que faria uma “macumbinha” para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, circulou na web a notícia de que ela estaria internada para tratar um problema cardíaco.

Entretanto, a informação foi negada pela equipe dela, que enviou uma nota ao Portal A TARDE, explicando a situação. “Em razão de noticias inverídicas (fake news) que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora ALCIONE NÃO ESTÁ INTERNADA E NEM TEVE NENHUM PROBLEMA DE SAÚDE”, escreveram.

A assessoria ainda informou que a artista segue com sua agenda de shows normalmente nos próximos dias. “A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias cumprindo uma agenda lotada: 08/8 - Classic Hall (Recife/PE), 09/8 - Spazzio (Campina Grande/PB), 15 e 16/8 - Vivo Rio (RJ), 23/8 Araújo Vianna (Porto Alegre/RS) e 29/8 - Espaço Patrick Ribeiro (Vitória/ES)”, completou o comunicado.

Macumba para Trump

Alcione deu o que falar durante sua participação no programa “É de Casa”, da TV Globo, no último sábado, 2. A cantora se mostrou indignada com as sanções implementadas por Donald Trump contra o Brasil e afirmou que daria um jeito de cessar isso.

“[Trump] Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje quando sair daqui eu vou fazer uma macumbinha para Trump”, disparou ela.

O vídeo do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que apoiaram a atitude da famosa. “Trump foi mexer com o país mais macumbeiro do mundo”, disparou um. “Sempre maravilhosa, amei”, afirmou outra.

Prisão de Bolsonaro

Já nesta segunda-feira, 4, a dona do hit “A Loba”, foi apontada como responsável pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim que a informação foi veiculada nos portais de notícia, internautas fizeram posts na rede social ‘X’ alegando que a macumba de Alcione também serviu para o político.

“A macumba da alcione deu certo mesmo né, a querida tem axé”, disse uma. “A macumba da Alcione pesadíssima amores”, afirmou outra. “Mas a macumba da Alcione é poderosa mesmo né rapaz! Bolsonaro preso!”, reforçou um terceiro.