MÚSICA

Festival Oxe é Jazz volta a Salvador com dois dias de shows

Kal Rebello, Eric Assmar e Clube de Jazz Maceió são destaques do Oxe é Jazz

Por Bianca Carneiro

06/08/2025 - 18:34 h
Oxe é Jazz levará aos palcos nomes consagrados -

Com uma programação que vai do blues ao jazz, além de muita diversidade na música, o festival Oxe é Jazz acontece nos dias 8 e 9 de agosto.

Na sexta-feira, 8, o Oxe é Jazz levará aos palcos nomes consagrados como dos veteranos Celso Dutra e Adelmo Assmar que irão apresentar um show inédito, com repertório que celebra grandes clássicos do blues e a cantora Kal Rebello como convidada especial. Para celebrar o gênero musical Blues, o festival apresentará na noite a terceira edição da Salvador Blues Jam com o show do guitarrista, cantor, compositor e curador do projeto Oxe é Jazz, Eric Assmar que sobe ao palco com sua banda, reunindo um grande time de artistas da cena de Salvador.

No sábado, 9, o festival conta com o show do Grupo Xeque Mate, formado por jovens destaques do jazz e da música instrumental de Salvador, no repertório cheio de autorais e releituras que vem conquistando um público, por meio de apresentações em grandes projetos de jazz na capital. Para fechar a edição de agosto, o festival Oxe é Jazz recebe no palco, a apresentação do Clube de Jazz Maceió, trazendo como convidada a cantora paulistana Ana Gal.

Eric Assmar, curador do Projeto Oxe é Jazz destaca a importância da iniciativa já consolidada a quatro anos na cidade baiana. “O Festival Oxe é Jazz tem sido uma adesão maravilhosa do público de nossa cidade, bem como de outras pessoas que vêm de outras localidades para acompanhar o projeto. É gratificante fazer com que nossas ações cheguem até mais pessoas. Isso é vital no sentido de ajudar a democratizar o acesso aos shows desses estilos musicais”, declara.

Programação

Sexta-feira, 08 de agosto

18:30h - Celso Dutra e Adelmo Assmar convidam Kal Rebello

Adelmo tem uma carreira que teve início na década de 1980, como baixista e cantor do grupo Cabo de Guerra. Em 2019, o músico lançou Codinome Revolução, seu primeiro álbum solo e desde então vem se apresentando nesse formato. Celso também tem uma carreira em atividade desde a citada década, já tendo conquistado um Troféu Caymmi e lançado diversos álbuns. Figuras conhecidas e experientes da cena do blues/rock da cidade.

20:30h – Eric Assmar - Salvador Blues Jam III

O guitarrista, cantor, compositor e curador do projeto Eric Assmar sobe ao palco para uma grande Jam session em celebração ao blues, em um clima de confraternização regada a muitas improvisações musicais. Uma grande celebração blueseira compartilhada com o público.

Sábado, 09 de agosto

18:30h - Grupo Xeque Mate

O Grupo Xeque Mate estreia no palco do Oxe, com os músicos composto por Ângela Velloso (voz), Icaro Santiago (teclados), Tarcísio Santos (guitarra) Nino Bezerra (contrabaixo) e Victor Brasil (bateria) prometem uma apresentação de jazz com muita intensidade, com esses que estão entre os principais músicos de jazz na atualidade na Bahia.

20:30h - Clube de Jazz Maceió convida Ana Gal

Liderado pelo veterano contrabaixista alagoano Felix Baigon, o Clube de Jazz Maceió é um coletivo de músicos que, ao longo de 10 anos de atividade, já se apresentou em grandes festivais de jazz brasileiros, sendo uma grande força do jazz no Alagoas. A cantora Ana Gal interpreta sucessos de grandes vozes femininas do jazz mundial. Será uma oportunidade de ver um encontro inédito, com garantia de grandes momentos musicais.

Serviços

OXE É JAZZ

Local: Parque Costa Azul- Salvador-BA

Data: 08 e 09 de agosto

Evento gratuito e aberto ao público.

