Mais um feriado? Lula cria Dia da Axé Music no Brasil

Entenda se o Dia Nacional da Axé Music pode se tornar feriado em Salvador

Agora é oficial: a Axé Music tem uma data nacional para ser celebrada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, 6, o Projeto de Lei nº 4.187/2024, que institui o Dia Nacional do Axé Music, a ser comemorado todo 17 de fevereiro.

A iniciativa foi da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), que escolheu a data em referência ao domingo de Carnaval de 1985, considerado o marco inicial do movimento que revolucionou a música brasileira a partir da Bahia. Foi naquele ano que o som contagiante das guitarras elétricas, do trio e da percussão ganhou forma, conquistando os circuitos de Salvador e, depois, o país inteiro. O gênero foi tema deste ano no carnaval.

A cerimônia de sanção contou com a presença de personalidades da música e da política, como a cantora Daniela Mercury, uma das principais referências do axé, e das ministras Margareth Menezes (Cultura), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante o evento, Lídice da Mata celebrou a sanção e destacou o papel do axé como símbolo da identidade cultural da Bahia e do Brasil:

“A Axé Music tem a influência da música negra baiana e se transformou praticamente em um gênero musical. É uma forma de divulgar o Brasil, nossas cantoras e cantores, o Carnaval da Bahia e a música baiana.”

Margareth Menezes também destacou a importância da Axé Music como expressão da identidade nacional:

“Esse é um sucesso que se reflete tanto interna quanto externamente. Um momento em que milhares de pessoas têm a oportunidade real de mudar suas vidas. E tudo isso acontece com alegria, com descontração — porque é um povo que trabalha o ano inteiro e que, nesse momento, celebra. Essa é a nossa diversidade cultural, que mostra ao mundo o que é ser brasileiro.”

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, ressaltou os 40 anos do movimento e seu impacto na economia criativa:

“Estamos falando de um movimento cultural importantíssimo, que completa 40 anos projetando a música baiana para o Brasil e para o mundo. A Axé Music tem uma participação forte na economia criativa e diz muito sobre a nossa identidade musical e cultural.”

Dia da Axé Music pode virar feriado em Salvador?

O Dia Nacional da Axé Music pode se tornar feriado em Salvador? O assunto foi abordado pelo prefeito Bruno Reis (União) e pela titular da secretária de Cultura e Turismo (Secult) municipal, Ana Paula Matos, em fevereiro.

Questionados pelo Portal A TARDE, o prefeito afirmou que a Prefeitura não tem a prerrogativa de criar um feriado municipal ou nacional, e que a decisão caberia ao Congresso Nacional. Além disso, o gestor lembrou a existência da lei federal 9.093 de 1995 que diz que o número de feriados municipais não pode ser superior a quatro, estes já definidos: Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), Corpus Christi, Dia de São João e Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

"O que podemos garantir é que, caso o Dia do Axé seja aprovado, Salvador irá celebrar com uma grande festa, repleta de axé music para marcar a data", enfatizou.

Ana Paula Matos disse que Salvador já tem valorizado esse gênero musical, mas que a aprovação, se acontecer, vai ajudar a difundir ainda mais a cultura do baiano. Ela destacou ainda a grade do carnaval da prefeitura, formada majoritariamente por artistas baianos e representantes do axé.

“A gente já está fazendo um carnaval cujo tema são 40 anos do axé, 40 carnavais do axé. Então isso já mostra que independente da lei, do direito, a gente já está valorizando. Isso vai ser mais para reverberar, para comunicar, para dizer do nosso orgulho e continuar fortalecendo o axé na comunidade, mas especialmente na contratação dos nossos artistas”.