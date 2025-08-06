Menu
Samba de São Lázaro ressurge após polêmica com moradores

Após rumores de fim, evento anuncia retorno

Por Bianca Carneiro

06/08/2025 - 16:42 h
Nos últimos meses, o evento passou por um período de instabilidade
Depois de um período de pausa e incertezas, o Samba de São Lázaro está de volta. Um dos eventos mais tradicionais em Salvador retoma sua programação nesta quinta-feira, 8, a partir das 19h, no Largo do São Lázaro, no bairro da Federação.

A edição de retorno terá o comando do grupo Oz Favoritos, e contará com participações especiais de Lu Dakele Jeito, Dinho Comunidade e Ednei do Trombone.

Nos últimos meses, o evento passou por um período de instabilidade. Houve redução no horário e suspensão temporária após reclamações de moradores sobre o barulho nas noites de sexta-feira e os engarrafamentos frequentes na Rua Aristides Novis. As polêmicas levantaram rumores sobre o possível fim do samba.

