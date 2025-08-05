Menu
ESTADO DE SAÚDE

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

7Kssio se envolveu em um acidente de moto em Lauro de Freitas

Por Edvaldo Sales

05/08/2025 - 10:48 h
7Kssio sofreu um acidente grave -

O cantor de pagodão baiano Cassio Aurélio, mais conhecido como 7Kssio, segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer um acidente grave na noite de segunda-feira, 4, na rua Doutor Ferino de Souza Filho, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao Portal A TARDE, a família atualizou o estado de saúde do artista.

7Kssio, que foi entubado devido à grande quantidade de sangue que perdeu, passou por uma cirurgia na manhã desta terça-feira, 5, e está se recuperando. “Está estável. Graças a Deus ele foi assistido e está sendo medicado, agora é um dia após o outro, para se recuperar”, disse um familiar.

Cantor famoso de pagode baiano sofre grave acidente de moto
Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador
Batalha de Pagode Baiano está de volta com inscrições gratuitas

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver o artista agonizando no chão com fortes dores e um grave ferimento na perna logo após o acidente. Do outro lado da pista, estava outro motociclista ao solo.

O boato que circula nas redes sociais de que o cantor teria perdido o pé foi desmentido pela família. “Ele foi entubado porque perdeu muito sangue, mas agora já está tudo controlado. Essa história que perdeu o pé é mentira, não tem nada disso”, afirmou. Além das fraturas no pé, ele teve outra no fêmur e na tíbia.

Assista ao vídeo recebido pela reportagem:

Não tem previsão de alta

Cassio Aurélio ainda não tem previsão para sair do HGE. “Não tem previsão não. Agora aguardar mesmo, vai depender muito da questão também da resposta dele [ao tratamento]. O acidente foi grave, mas Deus está no comando”, disse.

Os familiares ainda não sabem se o artista vai precisar passar por outras cirurgias. “Só o tempo para dizer, mas ele já passou por uma cirurgia, que foi bem sucedida”, pontuou.

Campanha para doação de sangue

A família e os amigos de 7Kssio criaram uma campanha de doação de sangue para ajudá-lo.

Confira os detalhes:

Foto: Divulgação

O acidente

Segundo apuração do Portal A TARDE, o acidente aconteceu quando o cantor estava indo para academia e foi atingido por uma motocicleta que estava na contramão.

“Ele saiu de casa, em Lauro de Freitas, pegou a moto dele e foi treinar. agora à noite. No entanto, quando ele estava no caminho, um outro motociclista veio na contramão e o atingiu em cheio”, disse o empresário do artista, Janderson Santana.

A assessoria do cantor publicou uma nota nas redes sociais confirmando o acidente e afirmando que ele está hospitalizado, sob cuidados médicos. “Seguimos acompanhando sua recuperação e novas informações serão divulgadas assim que possível”, diz o comunicado oficial.

Quem é 7Kssio?

O cantor Cássio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um dos principais nomes do pagodão baiano. Ele ganhou destaque no Carnaval de 2022, quando sua canção ‘Senta na 9’ se tornou um grande sucesso. Ele é seguido por mais de 323 mil pessoas no Instagram.

Alguns anos antes do sucesso, Cássio vendia pastel nas ruas de Salvador. Ele foi descoberto pela produtora baiana Capita Produções, liderada por Capitão Jarderson Abraão. O jovem artista desafia as teorias da musicalidade baiana com seu pagofunk, uma mistura de pagode com funk.

7Kssio é um artista muito requisitado nas regiões norte e nordeste do país. Seu hit Senta na 9, entrou no repertório de artistas como João Gomes, Jojô Todynho, Léo Santana, Marcio Victor, Kevinho, Tatau, ex-Araketu, Igor Kannario e Robsão.

Breca Novinha no Grau, outro hit do cantor, ultrapassou oito milhões de visualizações no YouTube e chegou a mais de cinco milhões de views no TikTok.

Entre os principais hits do artista estão:

  • Senta na 9
  • Fala pra elas
  • De Copão da Mão
  • Blogueirinha chapada
  • Breca Novinha no Grau

x