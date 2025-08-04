Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTADO GRAVE

Cantor famoso de pagode baiano sofre grave acidente de moto

Artista foi atingido por motociclista e está entubado

Por Leilane Teixeira

04/08/2025 - 21:27 h
Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano
Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano -

O cantor de pagode baiano Cassio Aurélio, mais conhecido como 7Kssio, sofreu um grave acidente na noite desta segunda-feira, 4, na rua Doutor Ferino de Souza Filho, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o acidente aconteceu quando o cantor estava indo para academia e foi atingido por uma motocicleta que estava na contramão. "Ele saiu de casa, em Lauro de Freitas, pegou a moto dele e foi treinar. agora à noite. No entanto quando ele estava no caminho, um outro motociclista veio na contramão e o atingiu em cheio", disse o empresário do artista, Janderson Santana.

Ainda de acordo com o empresário, o estado de saúde do Cassio é grave e o artista está entubado.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver o artista agonizando no chão com fortes dores e um grave ferimento na perna. Do outro lado da pista, estava outro motociclista ao solo. Não se sabe ainda a identidade dele e se sobreviveu.

Leia Também:

Ligação? Empresária é morta na Bahia após marido ser executado
Chefe de facção que mandou atacar diretor de presídio na Bahia é preso
CBPM articula presença na maior feira de rochas ornamentais do mundo

Quem é 7Kssio?

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano. Ele ganhou destaque no Carnaval de 2022, quando sua canção "Senta na 9". Antes de se tornar cantor, 7Kssio vendia pastel nas ruas.

Entre os principais hits do artista estão:

  • Senta na 9
  • Fala pra elas
  • De Copão da Mão
  • Blogueirinha chapada
  • Breca Novinha no Grau

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

7Kssio acidente em Lauro de Freitas cantor internado Cassio Aurélio estado grave moto na contramão Pagodão baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x