Cantor famoso de pagode baiano sofre grave acidente de moto

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano - Foto: Reprodução redes sociais

O cantor de pagode baiano Cassio Aurélio, mais conhecido como 7Kssio, sofreu um grave acidente na noite desta segunda-feira, 4, na rua Doutor Ferino de Souza Filho, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o acidente aconteceu quando o cantor estava indo para academia e foi atingido por uma motocicleta que estava na contramão. "Ele saiu de casa, em Lauro de Freitas, pegou a moto dele e foi treinar. agora à noite. No entanto quando ele estava no caminho, um outro motociclista veio na contramão e o atingiu em cheio", disse o empresário do artista, Janderson Santana.

Ainda de acordo com o empresário, o estado de saúde do Cassio é grave e o artista está entubado.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver o artista agonizando no chão com fortes dores e um grave ferimento na perna. Do outro lado da pista, estava outro motociclista ao solo. Não se sabe ainda a identidade dele e se sobreviveu.

Quem é 7Kssio?

Cassio Aurélio, conhecido como 7Kssio, é um cantor de pagodão baiano. Ele ganhou destaque no Carnaval de 2022, quando sua canção "Senta na 9". Antes de se tornar cantor, 7Kssio vendia pastel nas ruas.

Entre os principais hits do artista estão: