CBPM articula presença na maior feira de rochas ornamentais do mundo

Henrique Carballal, presidente da CBPM, Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil, e Carlos Borel, vice-presidente da CBPM - Foto: Divulgação / CBPM

Buscando fortalecer a indústria de rochas ornamentais na Bahia, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), através do presidente da companhia, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, se reuniram com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, para alinhar os preparativos da missão internacional da CBPM na Marmomac, a maior feira de rochas ornamentais do mundo, que acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, em Verona, na Itália.

Reconhecida dentro do setor como ponto-chave para encontros e desenvolvimento da indústria, a Marmomac, que reúne anualmente os maiores produtores, profissionais e especialistas do setor, além de compradores,oferece uma plataforma para a troca de ideias, networking e apresentação de novos projetos, produtos e soluções com práticas sustentáveis que visam minimizar o impacto ambiental.

Presidente da CBPM, Carballal destacou que a participação da empresa na feira terá como objetivo apresentar o potencial mineral da Bahia a investidores e empresas italianas que já demonstram interesse em desenvolver negócios no estado.

“A Itália é líder mundial no beneficiamento de rochas ornamentais, e queremos estabelecer essa parceria para estruturar uma cadeia vertical de produção na Bahia. Com o apoio de investidores italianos, pretendemos consolidar um polo de rochas ornamentais que gere mais valor agregado à produção mineral baiana, impulsione o desenvolvimento social e econômico e promova a geração de emprego e renda”, afirmou Carballal.

Ainda de acordo com Carballal, a missão da CBPM na Marmomac faz parte de uma estratégia de fomentar negócios estruturantes e sustentáveis, alinhados ao modelo de mineração sustentável e inclusiva, e o estado já possui uma base sólida de produção de rochas ornamentais, com destaque para granitos e quartzitos, distribuídos em diversas regiões.

“Ao ampliar o diálogo com o mercado internacional e atrair investimentos, a CBPM busca transformar esse potencial do nosso estado em uma indústria mais forte, moderna e conectada às demandas do mercado global”, destacou.