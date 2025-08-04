BAHIA
CBPM articula presença na maior feira de rochas ornamentais do mundo
Estatal participará da edição deste ano da Marmomac, que acontece na Itália em setembro
Por Fernando Valverde
Buscando fortalecer a indústria de rochas ornamentais na Bahia, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), através do presidente da companhia, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, se reuniram com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, para alinhar os preparativos da missão internacional da CBPM na Marmomac, a maior feira de rochas ornamentais do mundo, que acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, em Verona, na Itália.
Reconhecida dentro do setor como ponto-chave para encontros e desenvolvimento da indústria, a Marmomac, que reúne anualmente os maiores produtores, profissionais e especialistas do setor, além de compradores,oferece uma plataforma para a troca de ideias, networking e apresentação de novos projetos, produtos e soluções com práticas sustentáveis que visam minimizar o impacto ambiental.
Presidente da CBPM, Carballal destacou que a participação da empresa na feira terá como objetivo apresentar o potencial mineral da Bahia a investidores e empresas italianas que já demonstram interesse em desenvolver negócios no estado.
“A Itália é líder mundial no beneficiamento de rochas ornamentais, e queremos estabelecer essa parceria para estruturar uma cadeia vertical de produção na Bahia. Com o apoio de investidores italianos, pretendemos consolidar um polo de rochas ornamentais que gere mais valor agregado à produção mineral baiana, impulsione o desenvolvimento social e econômico e promova a geração de emprego e renda”, afirmou Carballal.
Ainda de acordo com Carballal, a missão da CBPM na Marmomac faz parte de uma estratégia de fomentar negócios estruturantes e sustentáveis, alinhados ao modelo de mineração sustentável e inclusiva, e o estado já possui uma base sólida de produção de rochas ornamentais, com destaque para granitos e quartzitos, distribuídos em diversas regiões.
“Ao ampliar o diálogo com o mercado internacional e atrair investimentos, a CBPM busca transformar esse potencial do nosso estado em uma indústria mais forte, moderna e conectada às demandas do mercado global”, destacou.
