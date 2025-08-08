Como Arlindo Cruz se tornou ícone do Carnaval de Salvador

Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8 - Foto: Divulgação

Ícone do samba, Arlindo Cruz, que faleceu nesta sexta-feira, 8, foi presença marcante no Carnaval de Salvador. O cantor, compositor e multi-instrumentista puxou, por 12 edições, o tradicional bloco Alerta Geral.

Nessa trajetória na folia soteropolitana, o artista tornou-se o sambista que mais comandou o bloco, à frente até de Xande de Pilares, segundo colocado nesse ranking com 10 participações.

Nos trios, Arlindo misturava seus grandes sucessos, mesclando a identidade carioca com clássicos baianos, em uma ponte cultural entre Rio e Bahia.

Em entrevista um ano antes de sofrer o AVC, em 2016, o artista se declarou para o carnaval da capital baiana. “Todos nós somos família e somos amigos de copo também. Por essa relação é que a nossa parceria dá certo. Só faltei há dois anos porque tive uns problemas de saúde, mas, se depender de mim, não faltarei nunca mais”, afirmou ao Bahia Notícias.

Em 2025, Xande de Pilares reforçou a sua admiração por Arlindo e disse que pretendia alcançá-lo no Alerta.

“Vou fazer 10 anos de Alerta, e estou tentando alcançar o Arlindo Cruz, que foi o cara que mais puxou o bloco. E neste 10° ano estou com uma expectativa muito boa. Pretendo registrar isso em vídeo para que eu possa guardar este momento. Pra mim, o Alerta Geral sempre foi um sonho e farei um lindo carnaval", pontuou na ocasião.