Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena com coreografia inusitada

Ivete convidou as filhas para subir ao palco - Foto: Reprodução | Instagram

As filhas de Ivete Sangalo roubaram a cena ao fazerem uma participação especial durante a gravação do projeto de samba da cantora, o Clareou, no Rio de Janeiro. Marina e Helena foram filmadas dançando no palco ao lado da mãe, nesta terça-feira, 12.

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, as gêmeas aparecem tentando sambar ao lado da artista, que se diverte com a situação e cai no riso ao ver a coreografia inusitada das herdeiras, sambando ao lado dela.

“Que momento iluminado! Clareou!”, escreveu a equipe dela na legenda da publicação. Nos comentários, diversos fãs elogiaram a desenvoltura das pequenas, que são irmãs de Marcelo Sangalo, de 15 anos.

“As duas nasceram mostrando que são filha de quem são e que vieram pra arregaçar igual a mãe delas!!! Princesas!!!!”, disse uma. “Ah, que amor! As convidadas mais especiais da noite!”, afirmou outra.

Participação de artistas

Quem também participou da gravação foram grandes artistas do samba e pagode, como Jorge Aragão, Belo, Péricles, Dilsinho, Maria Rita e Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, que faleceu na última sexta-feira, 8.

Essa é a primeira aparição pública do rapaz após a morte do pai, que teve um velório regado a música, cerveja e churrasco, assim como ele havia pedido em vida. “Meu pai sempre foi muito guerreiro, trabalhador e família. É esse legado que ele deixa”, disse o cantor.

“Prefiro lembrar dele com os nossos trabalhos, nossos shows. Ainda assim, esse é um momento extremamente marcante, da passagem, da pausa de um sofrimento de oito anos”, completou.