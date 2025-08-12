Compadre Washington manda recado para Serginho Groisman após Altas Horas

Compadre Washington e Serginho Groisman - Foto: Reprodução

No último sábado, 9, o Altas Horas promoveu um especial de Dia dos Pais reunindo grandes nomes da música brasileira ao lado de seus filhos. Entre os convidados estavam Diogo Nogueira e Davi, Marcelo D2 e Sain, Felipe Araújo e João Reis, além de Compadre Washington, que se apresentou com o filho, Compadinho.

O programa, comandado por Serginho Groisman, foi ao ar às 22h25, logo após Vale Tudo. Após sua participação, o cantor do É O Tchan! usou as redes sociais para enviar um recado direto a Serginho.

Ele agradeceu ao apresentador e à equipe o momento vivido e lembrou dos seus outros 9 filhos.

"Altas Horas, altas emoções! Com meu filho Washington Jr. ( @compadinho ), celebrando o Dia dos Pais. Entre risos e lembranças , dividimos o palco. Foi bom demais! E mesmo com um ao meu lado, levei comigo o amor e a presença de todos os meus filhos, que também estavam representados nessa homenagem tão especial. Obrigado @serginhogroisman e @altashoras @tvglobo", escreveu.

Veja o post: