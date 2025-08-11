Velório de Arlindo Cruz tem cerveja e churrasco; filho revela o motivo

Arlindinho e Arlindo Cruz - Foto: Divulgação

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que morreu na última sexta-feira, 8, explicou algumas decisões consideradas polêmicas sobre o velório do pai. A cerimônia contou com churrasco e cerveja na quadra do Império Serrano, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Arlindinho destacou que o legado do pai é de luta, trabalho e amor ao samba. “Meu pai sempre foi muito guerreiro, trabalhador e família. É esse legado que ele deixa”, disse.

“Prefiro lembrar dele com os nossos trabalhos, nossos shows. Ainda assim, esse é um momento extremamente marcante, da passagem, da pausa de um sofrimento de oito anos”, disse.

Cerveja e churrasco

Arlindinho aproveitou para esclarecer o motivo de ter cerveja e churrasco no velório do Arlindo Cruz.

É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece. Arlindinho - cantor e filho de Arlindo Cruz

A cerimônia

Além da cerveja e do churrasco, a despedida foi marcada por um ritual do candomblé, com tambores, cantos e danças. Diversas personalidades do samba como a Velha Guarda do Império Serrano e a família Abraão David, da Beija-Flor, e nomes da música, como o cantor Thiaguinho e o grupo Sorriso Maroto, enviaram coroas de flores.

Passaram pela cerimônia: Zeca Pagodinho, Thiago Martins, Regina Casé, Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano, e Dodô, do Pixote.

Herança de Arlindo Cruz movimenta família

Arlindo Cruz deixou um legado musical inestimável e um patrimônio avaliado entre R$ 20 e 30 milhões.

Com uma trajetória iniciada nos anos 1980, Arlindo se tornou um dos artistas mais respeitados e influentes do gênero, colecionando sucessos, parcerias marcantes e o carinho do público.

De acordo com informações da Folha Econômica, sua herança deverá ser dividida entre a esposa, Barbara Cruz, e os três filhos: Arlindinho, Flora e Kauan. A expectativa é que a partilha seja feita de forma igualitária, embora ainda não haja confirmação oficial sobre o processo.