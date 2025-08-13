Salvador Fest é cancelado e não acontecerá em 2025; saiba motivo

Salvador Fest - Foto: Divulgação

Após confirmar sua edição de 2025, divulgar a data e o novo local do evento, o Salvador Fest foi cancelado. A festa aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet Eventos. A Salvador Produções confirmou o cancelamento na tarde desta quarta-feira, 13.

“Após uma análise cuidadosa, considerando diversos fatores e dificuldades externas — como o aumento significativo nos custos de estrutura e logística, altos valores de passagens aéreas, instabilidade econômica, insegurança financeira da população e a dificuldade em captar patrocínios — comunicamos, com o coração apertado e uma dor imensurável, o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet”, diz a nota divulgada.

Entre os nomes que estavam recém-confirmados estavam O Kannalha, Xanddy Harmonia, Robyssão, Oh Polêmico e Bob na Voz, fortalecendo a presença do pagodão baiano na programação. A festa também teria, pela primeira vez, o show do cantor Natanzinho Lima, conhecido por sua mistura de arrocha e forró.

O evento já havia anunciado artistas como Léo Santana, Tony Salles, Pagodart e o rapper Matuê.

Reembolso

Quem já adquiriu ingressos para o evento, deverá proceder conforme a Política de Reembolso:

1. Compras realizadas pelo site

- Os reembolsos serão efetuados automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra, a partir da data a ser definida.

2. Compras realizadas em pontos físicos

- Pagamentos em dinheiro: Dirija-se ao mesmo ponto de venda onde efetuou a compra, levando os ingressos originais, para receber o reembolso do valor de face.

- Pagamentos via Pix ou cartão de crédito: O reembolso será efetuado automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra.

Os reembolsos acontecerão após 3 dias úteis.

Para os casos em que o reembolso não ocorrer de forma automática, o cliente terá o prazo de até 30 dias para efetuar a solicitação.

