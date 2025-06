Salvador Fest anuncia novas atrações e aposta no pagodão baiano

Entre os nomes recém-confirmados estão O Kannalha e Xanddy Harmonia - Foto: Divulgação

Após confirmar sua edição de 2025 e divulgar a data do evento, o Salvador Fest revelou novas atrações que vão compor o line-up da próxima edição. A festa acontecerá no dia 14 de setembro, no Wet Eventos, e os ingressos já estão à venda.

Entre os nomes recém-confirmados estão O Kannalha, Xanddy Harmonia, Robyssão, Oh Polêmico e Bob na Voz, fortalecendo a presença do pagodão baiano na programação. A festa também terá, pela primeira vez, o show do cantor Natanzinho Lima, conhecido por sua mistura de arrocha e forró.



Além dessas novidades, o evento já havia anunciado artistas como Léo Santana, Tony Salles, Pagodart e o rapper Matuê, reafirmando a proposta de reunir diferentes estilos musicais em um mesmo palco.

Novas atrações serão divulgadas nas próximas semanas.



Ingressos e setores disponíveis

Os ingressos estão sendo vendidos na loja física da Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, e também pelo site da empresa. O público poderá escolher entre três setores: Arena, Camarote Open Bar e FrontBack — este último oferecendo uma vista privilegiada do palco.