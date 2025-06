De graça! Evento gospel da Bahia anuncia data em Salvador

Clama Bahia acontece há 15 anos - Foto: Divulgação

Considerado o maior evento gospel do estado, o Clama Bahia anunciou, nesta quarta-feira, 4, a data da edição do evento de 2025: 4 de outubro. A festa vai acontecer na Praça Municipal, no Centro Histórico de Salvador, a partir das 17h.

O evento é gratuito e realizado há 15 anos. “Vai ser bênção demais! Chama a galera, avisa a todo mundo e vem adorar com a gente”, diz a legenda da publicação com o anúncio da festa no Instagram.

As atrações ainda não foram anunciadas.

Reunindo fiéis de igrejas evangélicas, a exemplo da Batista, Universal e Assembleia de Deus, o evento já foi realizado também em Rondônia e Sergipe.

Em 2024, o Clama Bahia aconteceu no Jardim de Alah e contou com as seguintes atrações: Lukas Agostinho, Damares, Eli Soares, Alisson Santos, 2Metro, Reizinho de Jesus, Manah Brasil, MC Juninho, Tirza e Washington Negrão.

Além das atrações musicais, o evento contou com o Espaço Kids, que teve a presença do Palhaço Alfafa, Ester Oliver, e Lunna Pinheiro, garantindo diversão para os pequenos enquanto seus pais aproveitavam os shows.