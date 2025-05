Salvador Fest divulga atrações e abertura de vendas; veja detalhes

Salvador Fest divulga atrações e abre vendas; veja detalhes - Foto: Divulgação

O Salvador Fest acaba de divulgar as primeiras atrações da sua aguardada edição de 2025. Após um hiato para reformulação, a festa está confirmada para o dia 14 de setembro, prometendo agitar Salvador com uma mistura de ritmos que vai do pagode ao trap.

Léo Santana, Tony Salles e Matuê estão entre os primeiros nomes

Entre os nomes já confirmados, o público poderá curtir o pagodão de Léo Santana, o swing envolvente de Tony Salles, a energia do Pagodart, liderado por Flavinho, e o trap do fenômeno Matuê, que retorna ao evento com sua sonoridade única. A proposta da festa é justamente essa: unir diferentes estilos musicais que representam a diversidade cultural da Bahia.

Ingressos e setores disponíveis

As vendas já estão abertas. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bora Tickets ou na loja física localizada no 2º piso do Shopping da Bahia. O evento contará com três setores: Arena, Camarote Open Bar e o exclusivo FrontBack, com visão privilegiada do palco e proximidade com os artistas.