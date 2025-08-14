Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a própria filha para herdar fortuna

Priscilla Presley teria ignorado doença da filha antes da morte - Foto: Reprodução

A viúva de Elvis Presley, Priscilla Presley, está sendo processada por dois ex-sócios sob a acusação de ter provocado a morte de sua filha, Lisa Marie Presley, com o objetivo de assumir sozinha a herança do Rei do Rock.

O processo, avaliado em US$ 50 milhões, foi movido por Brigitte Kruse e Kevin Fialko, que já mantiveram negócios com Priscilla. Segundo a denúncia, a empresária teria ignorado sinais de que Lisa estava gravemente doente e, após uma parada cardíaca, desligado os aparelhos que a mantinham viva.

O motivo alegado seria evitar que Lisa a removesse do cargo de única administradora do fundo irrevogável de seguro de vida, além de retomar o controle total do patrimônio de Elvis.

De acordo com os documentos judiciais, Lisa havia avisado à mãe sobre seu estado de saúde, mas não recebeu atenção. Também existiriam impasses em torno de um seguro de vida milionário. Os autores do processo afirmam que foram vítimas de fraude e que a morte de Lisa teria beneficiado diretamente Priscilla.

Em nota enviada ao tabloide britânico Daily Mail, Priscilla negou as acusações e as classificou como “sem-vergonha e obscenas”.

Lisa Marie Presley morreu em janeiro de 2023, devido a uma obstrução intestinal causada por complicações de uma cirurgia bariátrica realizada anos antes. Apenas dois dias antes, ela esteve ao lado da mãe no Globo de Ouro.