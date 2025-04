Margareth Menezes é convidada a prestar esclarecimentos na Câmara

Margareth recebeu R$ 640 mil das prefeituras de Salvador e Fortaleza por shows no Carnaval - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi convidada para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, 16, às 10h, sobre denúncias de um suposto aparelhamento político de órgãos da pasta e também acerca da realização de shows pagos com verbas públicas durante o Carnaval de 2025.

O convite partiu da iniciativa do deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), após a divulgação de que Margareth foi paga com verbas públicas por uma série de apresentações realizadas no Carnaval deste ano, sendo R$ 350 mil da prefeitura de Fortaleza e R$ 290 mil da prefeitura de Salvador.

Antes de aceitar fazer esses shows, Margareth consultou o Comitê de Ética Pública (CEP), que não viu ilegalidade na realização dessas apresentações por parte da ministra, nem no pagamento dos cachês com recursos públicos.

Outro ponto citado pelos parlamentares para convidar Margareth a prestar esclarecimentos é a denúncia de que Anne Moura, atual secretária nacional de Mulheres do PT, tentou utilizar recursos no Comitê de Cultura do Amazonas para promover sua campanha a vereadora de Manaus em 2024.

Segundo o Ministério da Cultura (MinC), porém, Anne Moura não é membro do Comitê de Cultura do Amazonas e nunca esteve ligada à pasta, não havendo indícios de que ela pudesse utilizar a máquina para se favorecer eleitoralmente.