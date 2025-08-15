Margareth Menezes comemora recursos para preservar história de Cachoeira

Margareth Menezes falou sobre investimentos em Cachoeira - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou nesta sexta-feira, 15, a importância dos investimentos do PAC Cidades Históricas para o fortalecimento cultural e econômico das comunidades locais.

Ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, a ministra cumpre agenda em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, com foco na valorização do patrimônio e na promoção da igualdade racial.

Durante a visita, a ministra ressaltou que esta é a primeira vez que obras do PAC voltadas ao patrimônio histórico chegam a Cachoeira, o que representa uma conquista para a região. Entre as iniciativas apoiadas, está a Casa de Samba de Dona Dalva, referência cultural do município.

"Estamos em um momento muito importante. Comunidade e investimento em cultura com certeza geram impacto. É uma alegria estar aqui, entregar a medalha do mérito cultural à Dona Dalva, que é realmente um patrimônio, e prestigiar essa cidade maravilhosa, histórica da Bahia e do Brasil", afirmou Margareth Menezes ao Portal A TARDE.

Programação da ministra no Recôncavo Baiano

A programação também incluiu homenagens, assinaturas de adesão a políticas públicas e anúncios de novos recursos para preservação do patrimônio histórico.

Segundo a ministra, as ações buscam garantir que o investimento se traduza em impacto sustentável para os moradores, fortalecendo o turismo, a economia criativa e a identidade cultural de Cachoeira.

Mais tarde, as ministras e a primeira-dama também participarão da Missa Solene na Festa de Nossa Senhora da Boa Morte e da homenagem prestada pela irmandade às autoridades presentes.

No mesmo dia, elas seguem para Salvador, onde participam do evento da 'Fábrica Cultural - 20 anos Impactando Vidas', para dialogar com lideranças femininas que inspiram e fortalecem projetos que transformam realidades na capital baiana.