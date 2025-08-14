Janja na Bahia: saiba o que primeira-dama veio fazer no estado

Ex-primeira-dama Janja da Silva (PT) - Foto: AFP

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, desembarcou na tarde de quarta-feira, 13, para uma série de agendas políticas ao lado da primeira-dama da Bahia, Tatiana Veloso.

Em solo soteropolitano, a mulher do presidente Lula (PT) escolheu umhotellocalizado na Rua Chile, no Centro Histórico da cidade para passar a curta estadia.

Durante a chegada da primeira-dama, um aparato de policiais militares fizeram uma inspeção nas proximidades da hospedagem, na tentativa de garantir a segurança de Janja, que está acompanhada da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Agenda da primeira-dama

Em Salvador, Janja amanheceu participando de um culto com mulheres em uma igreja evangélica, no bairro de Cajazeiras, periferia da capital baiana. O movimento protagonizado pela mulher de Lula (PT) tem o intuito de quebrar a resistência deste público com o governo federal.

Durante o encontro, promovido pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, foram discutidos temas como a defesa da democracia, direitos das mulheres e enfrentamento às violências de gênero.

“A gente sabe que ser mulher não é fácil, em qualquer religião, em qualquer trabalho. Por isso, nossas vozes precisam deixar de ser silenciadas. É essa força coletiva que, em diálogo com o poder público, vai garantir mais direitos para as mulheres. Nós temos voz e temos lugares a ocupar que nos são de direito”, destacou Janja durante diálogo.

Veja agenda

Janja durante culto evangélico em Salvador | Foto: Claudio Kbene | PR

A primeira edição desta iniciativa aconteceu no Rio de Janeiro, discutindo o papel de lideranças evangélicas na defesa dos direitos humanos e na construção de espaços democráticos no país.

Já nesta tarde, as primeiras-damas marcaram presença em uma cozinha comunitária, que tem parceria com o Bahia Sem Fome, no bairro da Boca do Rio, segundo informações chegadas ao A TARDE.

Amanhã, 15, Janja viaja para o município de Cachoeira, Reconcâvo baiano, onde participa da festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Na ocasião, é prevista a presença das seguintes ministras:

da Cultura, Margareth Menezes;

dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.

Em seguida, ela retorna para Salvador, onde participa da celebração dos 20 anos da Associação Fábrica Cultural, no Mercado Iaô, no bairro da Ribeira. O espaço, por sua vez, é comandado por Margareth.