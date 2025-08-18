Amante? Bailarina explica saída do balé de Zé Felipe após polêmicas

Bailarina aproveitou para comentar especulações que circulavam na web - Foto: Reprodução | Instagram

Karol Gerez, bailarina do cantor, Zé Felipe, usou suas redes sociais para anunciar oficialmente que não faz mais parte do corpo de balé do artista. Em vídeo publicado no domingo, 17, ela explicou que tanto ela quanto outras colegas foram dispensadas da equipe, mantendo apenas gratidão pelo período em que estiveram ao lado do cantor.

“Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou muito grata pela experiência que tivemos durante esse ano e pouco. Não tenho muito o que dizer além disso”, declarou Karol.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esclarecimento sobre rumores

A bailarina aproveitou para comentar especulações que circulavam na internet. “Só para vocês não ficarem deduzindo coisas: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então estou aqui para confirmar e acabar com os achismos. Houve mudança na equipe e faz parte. Sou grata pela estrada que tive com eles, mas sigo em frente”, afirmou.

Saída e polêmicas pessoais

A saída de Karol ocorre poucos meses após seu nome ter sido envolvido em rumores sobre o fim do casamento de Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca. Em julho, a dançarina negou qualquer envolvimento e lamentou os ataques virtuais direcionados a ela e sua família.

Segundo Karol, a decisão de trocar as bailarinas foi puramente artística e não tem relação com a vida pessoal do cantor. Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do relacionamento em maio, mas ambos afirmaram que continuarão unidos para criar os três filhos e manter a amizade construída ao longo dos anos.