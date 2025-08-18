Menu
VÍDEO

Menor de idade, Boca de 09 é parado pela PM e agente faz pedido inusitado

Boca de 09 tem 17 anos e é emancipado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/08/2025 - 10:52 h
Boca de 09
Boca de 09 -

Em meio à polêmica sobre adultização de menores, o influenciador digital baiano Vinícius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, de 17 anos, foi parado por policiais enquanto dirigia um carro em São Paulo.

O momento foi registrado por uma câmera colocada dentro do carro do jovem e transmitido na plataforma de streaming Twitch.

Porém, o que mais chamou atenção foi a atitude dos policiais. Isso porque a abordagem não rendeu uma multa ou algo semelhante, mas sim uma foto após pedido dos agentes, que reconheceram Boca de 09.

“É polícia? Nossa, vai me parar véi. F*d#u... Você é habilitado?”, perguntou ele para o passageiro que levava no carro. “Atrasou o corre aqui, vou falar para você que eu não tenho carteira, não tenho habilitação, não tenho nada. O carro não é meu, tá com multa, tá tudo de errado aqui meu patrão”, disse Boca em seguida.

Durante a conversa com o policial, o baiano disse que o passageiro que está no carro é segurança e também é policial. Depois, o agente pede uma foto com ele.

O influenciador foi liberado logo em seguida, mesmo sem a idade autorizada para dirigir.

“São Paulo ama a gente, é polícia, é todo mundo aqui que ama a gente. Que corporação linda viu? Sempre gostei da polícia”, afirmou.

Veja a abordagem:

Polêmicas

Boca de 09 se envolveu em uma polêmica na semana passada ao se recusar a levar uma passageira que deixava um terreiro de candomblé. Além disso, Boca foi criticado por gordofobia durante uma corrida.

Emancipação

Mesmo sendo emancipado, a legislação não permite que Boca de 09 tire a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) antes de completar 18 anos.

O ato, que concede direitos civis a menores de idade, como a capacidade de realizar negócios, não dá direito a conduzir nenhum tipo de veículo.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, por meio da emancipação os pais podem voluntariamente antecipar, ao menor com idade entre 16 e 18 anos, os efeitos da capacidade civil plena.

A emancipação é um ato irrevogável e, por isso, os pais devem ter plena convicção de que o menor possui maturidade suficiente para praticar e responder civilmente por todos os seus atos.

