COMOVENTE
Neymar recebe lição do filho após vexame no campo: “Fracasso”
Neymar saiu do campo chorando após derrota do Santos
Por Edvaldo Sales
Neymar passou por um grande vexame nesse domingo, 17. Isso porque o atacante do Santos saiu do gramado do Estádio Morumbi, em São Paulo, chorando após o time perder por 6 a 0 diante do Vasco.
Depois disso, o jogador compartilhou, nas redes sociais, mensagens motivacionais e com lições do filho mais velho, Davi Lucca, que escreveu um texto de apoio, ressaltando a importância da família e pedindo que o pai não se abata com críticas ou derrotas.
“Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que, nesses momentos difíceis, quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias em que você chora, quero que saiba que eu te amo muito”, iniciou o pequeno.
“Tenha em mente que a sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai, e sempre saiba que estou aqui para você. Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará”, seguiu o menino.
Surpreendendo os seguidores pela maturidade, Davi Lucca, que tem 13 anos, completou: “E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, use isso como motivação para ser melhor do que ontem”.
Neymar respondeu publicamente: “Te amo, meu pequeno… papai vai se reerguer”
Veja a conversa entre Davi e Neymar:
“Muita vergonha”
Após a derrota, o atacante disse que estava sentindo vergonha. “É um sentimento de muita vergonha. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Infelizmente, aconteceu. O choro foi de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m***, essa é a realidade”, disse ele.
