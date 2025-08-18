Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMOVENTE

Neymar recebe lição do filho após vexame no campo: “Fracasso”

Neymar saiu do campo chorando após derrota do Santos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/08/2025 - 9:55 h
Neymar e Davi Lucca
Neymar e Davi Lucca -

Neymar passou por um grande vexame nesse domingo, 17. Isso porque o atacante do Santos saiu do gramado do Estádio Morumbi, em São Paulo, chorando após o time perder por 6 a 0 diante do Vasco.

Depois disso, o jogador compartilhou, nas redes sociais, mensagens motivacionais e com lições do filho mais velho, Davi Lucca, que escreveu um texto de apoio, ressaltando a importância da família e pedindo que o pai não se abata com críticas ou derrotas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que, nesses momentos difíceis, quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias em que você chora, quero que saiba que eu te amo muito”, iniciou o pequeno.

Leia Também:

Mãe de Neymar reage a post de cantor com Bruna Marquezine
Neymar deixa campo chorando após sofrer maior goleada da carreira
Neymar desfalca o Santos contra o Bahia na Fonte Nova; saiba motivo

“Tenha em mente que a sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai, e sempre saiba que estou aqui para você. Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará”, seguiu o menino.

Surpreendendo os seguidores pela maturidade, Davi Lucca, que tem 13 anos, completou: “E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, use isso como motivação para ser melhor do que ontem”.

Neymar respondeu publicamente: “Te amo, meu pequeno… papai vai se reerguer”

Veja a conversa entre Davi e Neymar:

Conversa entre Neymar e o filho
Conversa entre Neymar e o filho | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Muita vergonha”

Após a derrota, o atacante disse que estava sentindo vergonha. “É um sentimento de muita vergonha. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Infelizmente, aconteceu. O choro foi de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m***, essa é a realidade”, disse ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

neymar santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar e Davi Lucca
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Neymar e Davi Lucca
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Neymar e Davi Lucca
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Neymar e Davi Lucca
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x