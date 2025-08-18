Neymar recebe lição do filho após vexame no campo: “Fracasso”

Neymar e Davi Lucca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar passou por um grande vexame nesse domingo, 17. Isso porque o atacante do Santos saiu do gramado do Estádio Morumbi, em São Paulo, chorando após o time perder por 6 a 0 diante do Vasco.

Depois disso, o jogador compartilhou, nas redes sociais, mensagens motivacionais e com lições do filho mais velho, Davi Lucca, que escreveu um texto de apoio, ressaltando a importância da família e pedindo que o pai não se abata com críticas ou derrotas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que, nesses momentos difíceis, quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias em que você chora, quero que saiba que eu te amo muito”, iniciou o pequeno.

“Tenha em mente que a sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai, e sempre saiba que estou aqui para você. Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará”, seguiu o menino.

Surpreendendo os seguidores pela maturidade, Davi Lucca, que tem 13 anos, completou: “E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, use isso como motivação para ser melhor do que ontem”.

Neymar respondeu publicamente: “Te amo, meu pequeno… papai vai se reerguer”

Veja a conversa entre Davi e Neymar:

Conversa entre Neymar e o filho | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Muita vergonha”

Após a derrota, o atacante disse que estava sentindo vergonha. “É um sentimento de muita vergonha. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Infelizmente, aconteceu. O choro foi de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m***, essa é a realidade”, disse ele.