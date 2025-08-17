Menu
BATEU SAUDADE?

Mãe de Neymar reage a post de cantor com Bruna Marquezine

Bruna Marquezine convidou o cantor para sua festa de aniversário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 20:16 h
Bruna e Neymar namoraram por cinco anos
A festa de 30 anos de Bruna Marquezine continua dando o que falar nas redes sociais. Convidado especial do evento, o cantor Thiaguinho fez um post em agradecimento à atriz e aproveitou para falar um pouco sobre a relação de amizade deles.

“Minha “filha” fez 30 anos… E adivinha quem ela escolheu pra cantar na festa? O “Papai” aqui! Meu amor @brunamarquezine , você sabe o quanto me emociona estar presente nos momentos importantes da sua vida. Mas celebrar seus 30 anos cantando pra você foi especial demais… Um privilégio que vou guardar pra sempre no coração. A gente não se chama de Pai e Filha por acaso. É porque nosso amor é de verdade, é família de alma, daquelas que a vida escolhe pra gente.”, escreveu ele na legenda.

“Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro. Te amo infinito, minha filha! Que nossa amizade e esse amor que nos une sigam eternos! Beijo apertado na família toda! Ontem minha voz foi só amor pra você”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Entretanto, uma curtida no post chamou atenção dos internautas. Mãe do jogador Neymar, ex-namorado de Marquezine, Nadine Gonçalves deixou um coração na publicação do cantor ao lado da atriz.

Apesar de não ter comentado as fotos, a reação da matriarca da família do craque do Santos foi o suficiente para causar um burburinho entre os internautas. “Bruninha é maravilhosa e fez parte da história do Neymar”, afirmou uma. “Eu acho que a mãe não gosta da atual”, sugeriu outra.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

x