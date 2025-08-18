Lixo, bebidas e insalubridade: como era a casa de Hytalo Santos

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A rotina na casa do influenciador Hytalo Santos, preso na última semana junto com o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, veio à tona após declarações de ex-funcionários ao Fantástico, da TV Globo, no domingo, 17. Ele é acusado de adultização e exploração de menores nas redes.

Os relatos apontam que o ambiente era marcado por condições precárias e situações degradantes que ficavam fora das filmagens da ‘Turma do Hytalo’.

“Os adolescentes só se alimentavam quando ele queria. Passavam a noite em claro, bebiam nas festas e, na hora de ir pra escola, só filmavam eles saindo. Depois das câmeras desligadas, eles não iam”, revelou um ex-funcionário.

A residência foi descrita como insalubre em outro depoimento. “Eu via a casa totalmente cheia de lixo, e ficava durante cinco dias assim. Eles não tinham um ambiente limpo”, contou.

Hytalo foi classificado como “uma pessoa soberba”. O relato aponta ainda que celulares eram proibidos durante as pausas das gravações para impedir registros da verdadeira rotina.

As investigações do Ministério Público apontam que pelo menos quatro adolescentes viviam sob essas condições. Em troca, as famílias recebiam de R$ 2 mil a R$ 3 mil mensais, enquanto Hytalo faturava muito mais com o conteúdo.

“Ele chegava a receber dinheiro em espécie, em malas de dinheiro e joias”, relatou outro ex-funcionário.

Prisão mantida

A Justiça de São Paulo manteve Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, presos após audiência de custódia realizada no último sábado, 16, em Osasco. O influenciador está detido na Penitenciária de Carapicuíba, em São Paulo.

O casal foi capturado na manhã de sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeitos por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de “adultização” de crianças e adolescentes.

Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

“A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção”, afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

“Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos”, disse o delegado.