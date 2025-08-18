Menor exposta por Hytalo Santos rompe o silêncio após prisão

Hytalo Santos segue preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Kamylinha Santos, a primeira adolescente a aparecer em vídeos de Hytalo Santos, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez após a prisão do influenciador, investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por adultização e exploração de menores.

“Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeos dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar, entendeu?”, afirmou a jovem em entrevista concedida ao Domingo Espetacular, da Record, nesse domingo, 17.

A jovem, que foi “adotada” por Hytalo aos 12 anos, tem 17 anos atualmente e já esteve no centro de diversas polêmicas. Sua conta no Instagram, que somava mais de 11 milhões de seguidores, foi desativada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda por realizar publicidade de apostas enquanto ainda era menor de idade.

Além disso, também aos 16 anos, ela passou por cirurgia para colocar silicone, foi emancipada judicialmente e chegou a anunciar uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas sofreu um aborto dias depois.

Kamylinha disse que deseja apenas viver em paz. “Eu gosto de viver minha vida. Eu só queria viver minha vida em paz com ele. Só”, completou.

Pronunciamento nas redes sociais

Em nova publicação nas redes sociais, Kamylinha fez um desabafo emocionado sobre a prisão do influenciador Hytalo Santos. Em vídeo, a jovem afirmou que o criador de conteúdo é como um pai para ela e destacou a importância dele em sua vida.

“Um pai real. Ver isso tudo acontecendo com ele machuca muito. Eu sei o que ele é pra mim [...] Ele não é nada disso que estão dizendo, que explora criança, que dá bebida para criança. Ele não faz nada disso. Ele dá carinho e amor”, declarou.

Kamylinha ressaltou que a relação com Hytalo vai além da fama e que eles construíram uma família:

“Kamylinha não seria nada sem Hytalo. Minhas coisas, minhas roupinhas [...] Além disso que construímos juntos, construímos uma família, família trouxa, como ele mesmo fala.”

A jovem também revelou que deixou de frequentar a escola por medo da reação das pessoas. Segundo ela, chegou a ser alvo de comentários maldosos após a prisão do influenciador.

“Não frequento a escola por medo das coisas que podem acontecer. Quando isso tudo passar, eu vou voltar. Tenho receio, tenho medo. Fui na sexta-feira pra escola e um menino falou pra mim: ‘pelo menos eu não tenho a vida de um aliciador de menores’. Abaixei a cabeça e fui pra casa”, contou.

Ainda durante o desabafo, Kamylinha disse não entender o motivo dos julgamentos contra Hytalo.

“As pessoas gostam de julgar o livro pela capa. Não sei se é porque ele é homossexual, porque ele é negro, porque ele gosta de vestir as roupas dele.”

Ao finalizar, a jovem demonstrou esperança em um desfecho positivo para o caso: “Deus é justo, e quem me apresentou Ele foi Hytalo. Nunca falha. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã.”

Prisão mantida

A Justiça de São Paulo manteve o influencer Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, presos após audiência de custódia realizada no último sábado, 16, em Osasco.

O casal foi capturado na manhã de sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeitos por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de “adultização” de crianças e adolescentes.

Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

“A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção”, afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

“Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos”, disse o delegado.