Delegado afirma que Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

Influenciador digital Hytalo Santos - Foto: hytalosantos/Instagram

O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, foram capturados na manhã desta sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suposto envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

"A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção", afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

"Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos — falou o delegado."

A operação que resultou nas prisões teve participação conjunta do MPPB, do Ministério Público do Trabalho (MPT), das polícias civis da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal. Hytalo é investigado em duas ações do MPPB e também em um procedimento do MPT.

O caso ganhou grande repercussão após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O material trazia trechos de conteúdos gravados por Hytalo com menores de idade em contextos de conotação sexual.

Os dois permanecem detidos em São Paulo e devem passar por audiência de custódia. A eventual transferência para a Paraíba dependerá de solicitação da Justiça daquele estado.

Defesa contesta

A defesa de Hytalo declarou que ele “sempre se colocou à disposição das autoridades” e que ainda não teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão, “o que impossibilita uma manifestação mais detalhada”.

Os advogados acrescentaram que irão adotar “as medidas judiciais cabíveis, incluindo um pedido de habeas corpus, se for necessário”.