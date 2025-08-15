Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO FELCA

Delegado afirma que Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

Caso ganhou repercussão após denúncia feita pelo influenciador Felca nas redes sociais

Por Luan Julião

15/08/2025 - 18:15 h
Influenciador digital Hytalo Santos
Influenciador digital Hytalo Santos -

O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, foram capturados na manhã desta sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suposto envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

"A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção", afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

"Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos — falou o delegado."

Leia Também:

Vídeo íntimo de padre vaza e provoca atitude de igreja
Mulher confunde pedais e mata marido atropelado com carro automático
Destino turístico do Brasil terá novo trem para turistas; confira

A operação que resultou nas prisões teve participação conjunta do MPPB, do Ministério Público do Trabalho (MPT), das polícias civis da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal. Hytalo é investigado em duas ações do MPPB e também em um procedimento do MPT.

O caso ganhou grande repercussão após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O material trazia trechos de conteúdos gravados por Hytalo com menores de idade em contextos de conotação sexual.

Os dois permanecem detidos em São Paulo e devem passar por audiência de custódia. A eventual transferência para a Paraíba dependerá de solicitação da Justiça daquele estado.

Defesa contesta

A defesa de Hytalo declarou que ele “sempre se colocou à disposição das autoridades” e que ainda não teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão, “o que impossibilita uma manifestação mais detalhada”.

Os advogados acrescentaram que irão adotar “as medidas judiciais cabíveis, incluindo um pedido de habeas corpus, se for necessário”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil crime felca influencer Paraíba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciador digital Hytalo Santos
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Influenciador digital Hytalo Santos
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Influenciador digital Hytalo Santos
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Influenciador digital Hytalo Santos
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

x