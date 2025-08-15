Mulher confunde pedais e mata marido atropelado com carro automático

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) enviou a perícia ao local para os procedimentos de investigação - Foto: PMSC/Reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 15, um acidente doméstico terminou de forma trágica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Marcelo Flávio de Souza, de 52 anos, morreu após ser atropelado pela própria esposa, no bairro Industrial São Luiz.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher dirigia um HB20 automático e, ao sair de ré da garagem de casa, teria confundido os pedais do veículo. Marcelo estava segurando o portão para ajudar a esposa, quando o carro acelerou inesperadamente, prensando-o contra o portão, que se abriu com o impacto. O automóvel ainda passou sobre a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Vizinhos contaram à polícia que a mulher havia adquirido a habilitação recentemente. Ela também relatou aos militares que o painel do veículo apresentou problemas no dia anterior, e que o casal planejava verificar o defeito durante o fim de semana.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) enviou a perícia ao local para os procedimentos de investigação. A esposa de Marcelo foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto as circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.