HOME > TURISMO
TURISMO

Destino turístico do Brasil terá novo trem para turistas; confira

Obra terá valor estimado em R$ 4,5 bilhões e é prevista para terminar em sete anos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/08/2025 - 15:02 h | Atualizada em 18/08/2025 - 11:01
Gramado receberá nova ferrovia para turistas
Gramado receberá nova ferrovia para turistas -

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou a construção de uma ferrovia de passageiros que traçará o trajeto de Porto Alegre a Gramado em uma hora, com duas vias, uma para cada sentido. Os trens serão híbridos, movidos a eletricidade e diesel.

O projeto prevê uma estação a 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital, e outro na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela.

A proposta é permitir que os turistas ao desembarcarem sigam direto para a Serra Gaúcha sem que precisem de um carro ou ônibus.

Investimento e Impacto econômico

O investimento para a obra é estimado em R$ 4,5 bilhões, o projeto deve começar a operar em até sete anos. A concessão terá validade de 99 anos e a expectativa de gerar mais de 22 mil empregos.

O traçado passará por 19 cidades, incluindo:

  • Canoas;
  • Novo Hamburgo;
  • Dois Irmãos;
  • Igrejinha;
  • Três Coroas.

Turismo e Segurança

De acordo com o governador, a ferrovia não só facilitará o deslocamento de visitantes, mas também impulsionará o turismo na região de acidentes nas rodovias.

Gramado é considerada uma das cidades mais turísticas do estado, atraindo diversos visitantes ao decorrer dos anos, especialmente em períodos de eventos como Natal Luz.

A nova ligação ferroviária promete oferecer mais conforto, previsibilidade e integração ao transporte aéreo, fortalecendo a economia e a mobilidade na região.

