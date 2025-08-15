TURISMO
Destino turístico do Brasil terá novo trem para turistas; confira
Obra terá valor estimado em R$ 4,5 bilhões e é prevista para terminar em sete anos
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou a construção de uma ferrovia de passageiros que traçará o trajeto de Porto Alegre a Gramado em uma hora, com duas vias, uma para cada sentido. Os trens serão híbridos, movidos a eletricidade e diesel.
O projeto prevê uma estação a 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital, e outro na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela.
A proposta é permitir que os turistas ao desembarcarem sigam direto para a Serra Gaúcha sem que precisem de um carro ou ônibus.
Investimento e Impacto econômico
O investimento para a obra é estimado em R$ 4,5 bilhões, o projeto deve começar a operar em até sete anos. A concessão terá validade de 99 anos e a expectativa de gerar mais de 22 mil empregos.
O traçado passará por 19 cidades, incluindo:
- Canoas;
- Novo Hamburgo;
- Dois Irmãos;
- Igrejinha;
- Três Coroas.
Turismo e Segurança
De acordo com o governador, a ferrovia não só facilitará o deslocamento de visitantes, mas também impulsionará o turismo na região de acidentes nas rodovias.
Gramado é considerada uma das cidades mais turísticas do estado, atraindo diversos visitantes ao decorrer dos anos, especialmente em períodos de eventos como Natal Luz.
A nova ligação ferroviária promete oferecer mais conforto, previsibilidade e integração ao transporte aéreo, fortalecendo a economia e a mobilidade na região.
