POLÍTICA
POLÍTICA

EUA cancela visto de mulher e filha do ministro da Saúde

Família de Alexandre Padilha foi notificada nesta sexta-feira, 15, sobre a retirada da autorização da entrada no país

Por Gustavo Zambianco

15/08/2025 - 14:35 h
Família de ministro da Saúde tem visto dos EUA cancelado
Família de ministro da Saúde tem visto dos EUA cancelado -

Os Estados Unidos cancelaram o visto de entrada no país da mulher e da filha do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira, 15. A autorização da entrada no país não foi revogada, pois seu visto não estava vigente.

A família do ministro foi informada por meio de um e-mail dos cancelamentos na manhã desta quinta-feira, 15, pelo consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. No documento, o governo americano diz que os vistos foram cancelados após a emissão, "surgiram informações indicando" que a mulher de Padilha e a filha não eram mais elegíveis.

O que acontece quando o visto é cancelado?

De acordo com o documento, o cancelamento do visto impede as pessoas de entrar nos Estados Unidos. Porém, caso ela já esteja nos país, ela pode permanecer lá até o final da vigência e assim que ela deixar o país, seu visto é cancelado.

Leia Também:

Flávio Dino prevê impacto positivo da reforma tributária para economia
Muniz defende implantação de parque público em terreno da Graça
Rui Costa destaca alinhamento estratégico no setor produtivo durante Bahia Export

Vistos de Brasileiros ligados ao “Mais médicos” foram revogado

Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA revogou os vistos de profissionais brasileiros ligados ao programa “Mais Médicos”. Dois nomes ligados a essa revogação foram os de:

  • Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde;
  • Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral do COP-30.

Alexandre Padilha Mais Médicos visto cancelado

x