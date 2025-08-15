POLÍTICA
EUA cancela visto de mulher e filha do ministro da Saúde
Família de Alexandre Padilha foi notificada nesta sexta-feira, 15, sobre a retirada da autorização da entrada no país
Por Gustavo Zambianco
Os Estados Unidos cancelaram o visto de entrada no país da mulher e da filha do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira, 15. A autorização da entrada no país não foi revogada, pois seu visto não estava vigente.
A família do ministro foi informada por meio de um e-mail dos cancelamentos na manhã desta quinta-feira, 15, pelo consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. No documento, o governo americano diz que os vistos foram cancelados após a emissão, "surgiram informações indicando" que a mulher de Padilha e a filha não eram mais elegíveis.
O que acontece quando o visto é cancelado?
De acordo com o documento, o cancelamento do visto impede as pessoas de entrar nos Estados Unidos. Porém, caso ela já esteja nos país, ela pode permanecer lá até o final da vigência e assim que ela deixar o país, seu visto é cancelado.
Vistos de Brasileiros ligados ao “Mais médicos” foram revogado
Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA revogou os vistos de profissionais brasileiros ligados ao programa “Mais Médicos”. Dois nomes ligados a essa revogação foram os de:
- Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde;
- Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral do COP-30.
