EUA cancela visto de mulher e filha do ministro da Saúde

Família de ministro da Saúde tem visto dos EUA cancelado

Os Estados Unidos cancelaram o visto de entrada no país da mulher e da filha do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira, 15. A autorização da entrada no país não foi revogada, pois seu visto não estava vigente.

A família do ministro foi informada por meio de um e-mail dos cancelamentos na manhã desta quinta-feira, 15, pelo consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. No documento, o governo americano diz que os vistos foram cancelados após a emissão, "surgiram informações indicando" que a mulher de Padilha e a filha não eram mais elegíveis.

O que acontece quando o visto é cancelado?

De acordo com o documento, o cancelamento do visto impede as pessoas de entrar nos Estados Unidos. Porém, caso ela já esteja nos país, ela pode permanecer lá até o final da vigência e assim que ela deixar o país, seu visto é cancelado.

Vistos de Brasileiros ligados ao “Mais médicos” foram revogado

Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA revogou os vistos de profissionais brasileiros ligados ao programa “Mais Médicos”. Dois nomes ligados a essa revogação foram os de: