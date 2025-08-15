Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Rui Costa destaca alinhamento estratégico no setor produtivo durante Bahia Export

Ministro da Casa Civil defendeu diversificação das exportações e investimentos em ferrovias

Por Anderson Ramos e Eduardo Dias

15/08/2025 - 13:15 h
Ministro da Casa Civil, Rui Costa
Ministro da Casa Civil, Rui Costa -

Durante participação no Bahia Export, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a relevância de eventos que reúnem empresários e representantes de diversos segmentos econômicos para discutir estratégias de desenvolvimento para o país. O fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes é realizado nesta sexta-feira, 15, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep.

"Debates como esses [são fundamentais] para que fique claro para não só para os empresários baianos, nordestinos, mas para que a gente alinhe as estratégias de desenvolvimento do setor produtivo, não só do setor que investe diretamente na infraestrutura, mas quem vai utilizar a infraestrutura, seja a indústria, seja o agronegócio, que precisa da infraestrutura para baratear seus custos de produção no mundo, que se torna cada vez mais competitivo, onde a diferença de preço e o enfrentamento a tarifas que são impostas", afrimou.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba o que pensa Flávio Dino sobre mudanças no foro privilegiado
STF define data do julgamento do Bolsonaro
Otto Filho propõe Observatórios para ampliar transparência pública
Bahia pode ganhar trem metropolitano conectando Camaçari ao Recôncavo

Tarifaço de Trump ao Brasil

Rui voltou a comentar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas aos produtos de exportação brasileira. Ele afirmou que a medida mais eficaz para reduzir impactos econômicos é a diversificação da pauta exportadora, estratégia que, segundo ele, vem sendo adotada desde o início do governo Lula.

“O presidente Lula anunciou um conjunto de estímulos e financiamentos para o setor mais afetado, além do monitoramento de empregos, mas a ação mais efetiva é a que já estamos implementando: a diversificação das exportações brasileiras. Em 2003, 26% das nossas exportações iam para os EUA; hoje, essa participação é de apenas 12%. Estamos fortalecendo relações com países do Brics, como China e Índia, com o mundo árabe e com a União Europeia — com quem devemos assinar o acordo Mercosul-UE até o fim do ano. Assim, ampliamos mercados e diminuímos a dependência de países mais ricos, ganhando musculatura para enfrentar períodos de turbulência como o atual”, disse.

Imagem ilustrativa da imagem Rui Costa destaca alinhamento estratégico no setor produtivo durante Bahia Export
| Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Ataques de Trump ao Mais Médicos

Rui reagiu às declarações e medidas de Trump relacionadas ao programa Mais Médicos. Segundo ele, as falas ignoram o contexto atual do programa e a própria realidade do país.

“Quando o programa foi lançado, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, era porque o Brasil não tinha médicos suficientes. Na última edição, 100% dos inscritos e habilitados foram brasileiros. Hoje, o país que mais tem médicos cubanos no mundo é a Itália, governada por um grupo de extrema direita semelhante ao dos EUA, e não vi nenhuma crítica a isso. No mundo árabe também há muitos médicos cubanos atuando, porque faltam profissionais, e igualmente não há qualquer comentário. Portanto, é uma fala fora de contexto da realidade e mostra um absoluto desconhecimento da realidade brasileira", disse o minsitro.

Investimento do Brasil em ferrovias

Para o minsitro, o Brasil vive um momento singular e maciço de investimentos em ferrovias, com diversificação dos setores privados, parcerias público-privadas, e investimento diretamente públicos.

"Um país continental como o Brasil não pode e não deve, se quer continuar sendo competitivo, continuar tendo predomínio de movimentação de cargas por rodovias. Isso custa muito caro, muito prejuízo e diminui a capacidade de competição das nossas empresas. Portanto, a estratégia de desenvolvimento é fortalecer ferrovias, cabotagem e hidrovias, e por isso estamos vivenciando um forte investimento em ferrovia e também usando os trilhos para passageiros urbanos", pontuou Rui, completando que a proposta de um trem que ligará as ciadades de Salvador e Feira de Santana ainda está em fase de estudos.

"Tem um estudo que está sendo tocado tanto pelo setor privado quanto pela infraestrutura em relação à Feira-Salvador, mas ainda está na fase de estudo e de projeto. E isso precisa ser debatido, mas não é algo par o curto prazo", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bahia export Donald Trump infraestrutura Bahia Mais Médicos Rui Costa tarifaço transporte ferroviário trem Salvador Feira de Santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro da Casa Civil, Rui Costa
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Ministro da Casa Civil, Rui Costa
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Ministro da Casa Civil, Rui Costa
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Ministro da Casa Civil, Rui Costa
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x